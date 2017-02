La commission législative a approuvé une nouvelle « loi du muezzin »

Le comité législatif ministériel a approuvé la version dite « détendue » de la loi du muezzin qui interdit les appels à la prière par les haut-parleurs dans la nuit entre 23h00 et 7h00.

Le projet de loi « allégé » a été déposé par les députés Moti Yogavom (la «Maison juive), David Bitanom (Likoud) et Robert Ilatov (NDI), afin que les Juifs religieux ne puissent pas en souffrir.

Initialement, le comité législatif a approuvé un projet de loi interdisant les bruits forts, à toutes les heures de la journée, mais les partis religieux se sont opposés à cette loi.

Les Haredim pensent que ce projet est une tentative de stopper la sirène du vendredi qui marque le début du Shabbat.

Après des négociations avec le parti Judaïsme & Torah, il a été décidé que la nouvelle version prendra en compte les intérêts des haredim. Le nouveau projet de loi prévoit des peines plus sévères pour les appels de nuit du muezzin, en vertu de l’ancienne loi sur la protection des délinquants où seulement une petite amende était demandée, mais demain ils devront payer des dizaines de milliers de shekels.

La commission ministérielle a décidé qu’après l’approbation du projet de loi en première lecture un comité spécial composé de représentants de la sécurité intérieure et de la protection du ministère de l’Environnement se réunira et élaborera des recommandations pour la finalisation du projet de loi.

Le débat sur cette loi devraient être animé, d’abord et avant tout à cause de l’opposition et des partis Arabes de la « Liste unie », fortement opposés à la loi du muezzin l’accusant d’être discriminatoire et anti-musulmane.

Bonjour, nous recherchons des correcteurs bénévoles dans la relecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

Merci !