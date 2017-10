Le commerce entre Israël et la Russie augmente de 380 millions de dollars

Le commerce entre Israël et la Russie a augmenté de 380 millions de dollars au premier semestre de 2017 par rapport à la période correspondante de 2016.

Cela représente une augmentation de 25%. Les chiffres ont été annoncés par le ministre de la protection de l’environnement Ze’ev Elkin et Timur Ben Yehuda, président de la protection du Conseil d’affaires russes pour Israël lors d’une conférence à Moscou sur les relations entre les deux pays, a rapporté l’Agence télégraphie juive (JTA).

« Il y a toujours un grand potentiel pour l’augmentation du commerce et il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré Elkin à propos des pourparlers qui ont eu lieu depuis 2013 sur un accord de libre-échange entre Israël et la Russie.

Ben Yehuda a déclaré que l’augmentation du commerce était due à l’attractivité du marché russe pour les entrepreneurs israéliens et le marché israélien aux Russes. « Nous ne menons pas seulement un dialogue sur l’augmentation du commerce, nous signons également des accords importants entre Israël et les entreprises russes, y compris Watergen, Assuta et bien d’autres », a-t-il déclaré à JTA.

Israël et la Russie ont renforcé la coopération sur les questions de sécurité liées à la Syrie, où la Russie est intervenue pour aider le président Bachar Al-Assad à réprimer une insurrection armée contre son régime, qui a débuté en 2011.

Selon des rapports dans la presse israélienne, le président Vladimir Poutine n’a pas accédé à la demande du Premier ministre Netanyahu Binyamin que son pays cesse de vendre des armes à la Syrie qui pourrait tomber dans les mains du Hezbollah, l’organisation libanaise qui menace Israël et dont les combattants ont soutenu Assad en Syrie.

Le commerce entre la Russie, l’Union européenne et les États-Unis a chuté en raison des sanctions imposées à la Russie après son incursion en Ukraine.