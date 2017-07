Le commerce entre Israël et l’Inde a augmenté de 2 000 %

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre Israël et l’Inde, le commerce entre les deux pays a bondi de quelque 2000%. Selon le bureau central des statistiques (CBS), les échanges entre les deux pays sont passés de 200 millions de dollars en 1992 lorsque les relations ont été établies pour arriver à 4 417 milliards de dollars en 2016.

Les chiffres ont été publiés en prévision de la visite de ce mardi du leader indien Narendra Modi en Israël pendant trois jours, le premier ministre rencontrera des membres de différents ministères. Un certain nombre d’accords commerciaux et scientifiques doivent être signés, et des rapports dans les médias israéliens ont déclaré qu’il était possible qu’un vaste accord de défense entre Israël et l’Inde serait annoncée.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahu accueillera le Premier ministre Modi à l’aéroport personnellement. Dans un article sur les médias sociaux, Modi a écrit : «en tant que premier ministre indien, je suis très heureux de cette visite sans précédent qui rapprochera nos deux pays et nos peuples. ‘

Le commerce entre les deux pays se concentre sur un certain nombre de secteurs importants, y compris les diamants, la sécurité et la défense, les technologies agricoles. Plusieurs entreprises agritech israéliennes, dont Netafim et Na’an-Jain, ont un siège principal en Inde, où elles vendent des systèmes d’irrigation par goutte à goutte et d’autres technologies de l’eau.

L’Inde possède l’une des économies les plus fortes en Asie, après seulement la Chine et la quatrième plus grande au monde. Le PIB de l’Inde est de 2,25 milliards de dollars par année. Ce chiffre a augmenté de 7,6% annuellement par rapport aux chiffres de l’année précédente en 2016.

