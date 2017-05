Comment les terroristes sont-ils traités dans les prisons israéliennes ?

Les prisonniers de sécurité en Israël ont droit à un certain nombre de droits fondamentaux, ainsi que des prestations supplémentaires. Dans les conditions de base, les détenus ont le droit de rencontrer un avocat (dans un cadre professionnel), recevoir un traitement médical, des droits religieux, des conditions de vie de base (eau chaude, douches et assainissement), une bonne ventilation et une infrastructure électrique. Ils reçoivent également régulièrement des visites de la Croix-Rouge et de l’éducation.

En dehors de ces conditions fondamentales, les prisonniers de sécurité en Israël ont le droit de recevoir des journaux, d’envoyer et de recevoir des lettres, de lire et de conserver leurs propres livres. Les prisonniers sont même autorisés à acheter des marchandises dans la cantine de la prison, qui est gérée par les détenus eux-mêmes. Si cela ne suffit pas, les proches des prisonniers peuvent déposer de l’argent pour eux à la banque de la poste. Dans le cadre des conditions de vie, les prisonniers reçoivent des visites familiales, des heures de surveillance télévisuelle et même des appareils électriques tels que des bouilloires et des prises anti-moustiques. En plus de cela, de nombreux prisonniers de sécurité reçoivent des salaires mensuels, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à 12 000 NIS par mois, de l’Autorité palestinienne pour avoir commis leurs crimes meurtriers. COGAT a publié récemment un rapport décrivant le financement par le Fonds national palestinien aux terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes. Ce rapport peut être trouvé ici

En utilisant cette information, on peut déterminer qu’il vaut mieux être derrière les barrières des prisons israéliennes que dans les rues du Hamas contrôlées à Gaza. Israël accorde tous ces droits aux prisonniers qui, le plus souvent, tentent même de leurs cellules de prison d’organiser des attaques contre les citoyens d’Israël.