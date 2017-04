Comme les soldats de Tsahal, les Juifs tués en diaspora dans des attaques antisémites feront partis de Yom HaZikaron

La cérémonie annuelle de Yom HaZikaron (Journée commémorative israélienne) permettra de ne pas oublier les juifs qui ont été assassinés dans des attaques antisémites dans le monde entier, tout comme les soldats et les militaires israéliens tombés et des victimes israéliennes de la terreur, aura lieu ce lundi 1er mai à 9 heures du matin, à la place de l’immeuble du siège de l’Agence juive à Jérusalem, 48, rue King George.

La cérémonie de cette année sera axée sur les victimes des attaques terroristes qui ont eu lieu en Belgique, y compris le professeur Joseph Wybran, un immunologiste de renommée mondiale, un militant de la paix et un chef de la communauté juive belge, assassiné en 1989;

Et Mira et Emmanuel Riva, le couple israélien tué dans l’attentat terroriste au musée juif de Bruxelles en 2014

La veuve de Wybran et son fils participeront à la cérémonie, ainsi que les filles de Mira et Emmanuel Riva, les frères et sœurs de Mira et le frère jumeau d’Emmanuel.

Selon les données de l’Agence juive, quelque 200 juifs ont été assassinés dans des attaques antisémites dans le monde depuis l’établissement d’Israël en 1948. Leurs noms apparaissent sur un affichage commémoratif qui sera placé sur la place pour la durée de la cérémonie.

La cérémonie sera suivie par le Président de l’Exécutif de l’Agence juive pour Israël, Natan Sharansky, l’ambassadeur de Belgique en Israël, Olivier Belle, le Président de l’Organisation Sioniste Mondiale, Avraham Duvdevani, le Président du Conseil d’Administration KKL-JNF Danny Atar, JFNA Senior et Vice-président pour les opérations mondiales et la Directrice général de l’Office israélien de la FIAM Rebecca Caspi, le Directeur général du Bureau israélien JFC-UIA Yossi Tanuri, le Directeur général de l’Agence juive pour Israël, Alan Hoffmann et des représentants de la communauté immigrée belge en Israël .

La cérémonie est organisée par l’Agence juive pour Israël en partenariat avec l’Organisation sioniste mondiale, le Fonds national juif (KKL-JNF), le Keren Hayesod-UIA, les Fédérations juives d’Amérique du Nord (JFNA) et les Fédérations juives du Canada – UIA (JFC-UIA).

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !