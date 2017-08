Comme à son habitude l’Autorité Palestinienne a menti : Kushner n’a jamais dit qu’un « gel des colonisations renverserait Netanyaou « 

Un responsable américain de la Maison Blanche a refuté avec véhémence samedi des rapports selon lesquels une délégation américaine chargée d’essayer de relancer des négociations de paix israélo-palestiniennes avait déclaré au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qu’un gel des localité de Judée Samarie était impossible et entraînerait le renversement du Premier ministre Netanyaou.

Le journal pan-arabe Al-Hayat a annoncé samedi que l’équipe Trump, dirigée par le conseiller principal Jared Kushner, a déclaré à Abbas lors d’une réunion de jeudi à Ramallah que l’instauration d’un moratoire sur la construction « de colonies » ne pouvait être une condition préalable à la reprise de la paix.

Kushner, qui est également le gendre de Trump, l’envoyé de paix, Jason Greenblatt et le conseiller adjoint de la sécurité nationale pour la stratégie Dina Powell ont rencontré Abbas jeudi dans le cadre d’un voyage dans la région visant à essayer de renouveler les négociations de paix, ce que Trump lui-même a qualifié de «priorité absolue» pour l’administration.

Channel 10 a rapporté samedi soir que les Palestiniens, pour leur part, ont clairement indiqué aux Américains qu’ils n’entendaient pas arrêter leurs paiements de bourses aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Mais ce rapport a également été refusé par des sources américaines, qui ont déclaré que le sujet n’était pas discuté.

Pendant des semaines, les responsables palestiniens ont exprimé leur pessimisme aux efforts de paix aux États-Unis, et Abbas aurait cherché un engagement américain à approuver la solution à deux États.

Malgré le fait qu’un porte-parole du Département d’Etat refuse d’approuver une solution à deux États un jour avant les réunions, et disant qu’il «tendrait» le rôle des États-Unis en essayant de prendre une décision sur le conflit, Abbas a encore donné aux autorités de Washington son vote de confiance

Abbas a exprimé son optimisme selon lequel un accord avec Israël pourrait être atteint avec l’aide d’efforts ‘sincères’ de l’administration Trump.

‘Nous affirmons que cette délégation travaille en faveur de la paix, et nous travaillons avec elle pour réaliser ce que Trump a appelé l’accord de paix’, a déclaré M. Abbas.

Dans ses remarques publiées par le journal officiel de l’AP, Wafa, Kushner n’a pas mentionné une solution à deux États et n’a offert que des sentiments vagues sur la paix à l’avenir.

‘Le président Trump est très optimiste et espère un meilleur avenir pour le peuple palestinien et le peuple israélien’, a déclaré Kushner.

‘Nous espérons qu’ils pourront travailler ensemble et vivre ensemble pendant de nombreuses années et avoir une vie bien meilleure’.

Une déclaration conjointe publiée après les discussions de Ramallah a énoncé: «L’Autorité palestinienne et la délégation des États-Unis ont eu une réunion productive axée sur la façon de commencer les discussions de paix israélo-palestiniens pour aboutir.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les conversations dirigées par les États-Unis comme étant le meilleur moyen de parvenir à un accord de paix global.

La délégation est arrivée en Israël après plusieurs rencontres avec d’autres dirigeants du Moyen-Orient sur le sujet, y compris en Egypte, en Arabie Saoudite et en Jordanie.

Avant de rencontrer Abbas jeudi, la délégation a rencontré Netanyahu à Tel Aviv, où Kushner a déclaré au Premier ministre que Trump est «très engagé» pour aider à négocier un accord de paix.