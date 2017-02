Le Commandant du retrait de Goush Katif dénonce l’expulsion des Juifs d’Amona :  » Ce retrait entraînera des obus de mortiers sur l’aéroport Ben Gourion »

Le général et commandant , Gershon Hacohen qui a commandé le retrait de Goush Katif dans la Bande de Gaza en 2005 semble avoir compris les conséquences graves de ce retrait qui aujourd’hui est devenu une base de lancement de missiles contre les israéliens habitant le sud du pays.

Pour Ghershon Hacohen, ce nouveau retrait cette fois ci en Judée Samarie va fragiliser la capacité du pays à se défendre en critiquant ceux qui ont pris cette décision :

« Ceux qui pensent qu’il fallait le faire (retrait) ne comprennent rien de leur vie ! »

Il a aussi attaqué les organisations de gauche lors de l’interview avec Amnon Sofer et Mandy Rizal sur Radio 101.5FM :

«Il n’y a pas d’endroit ici pour la déportation des Juifs, et tous ceux qui pensent le faire, comme les agents de la sécurité d’Israël, ne savent rien de ce qui se passe dans cette région. »

» Israel ne sera pas en mesure de se défendre au delà de la Ligne verte »

Il a ajouté que si Israël se retire de la Judée Samarie :

« Israel n’aura pas la capacité de se défendre , pas même la grande et puissante armée de Tsahal. Les résidents de Judée Samarie défendent Tel Aviv. Il y a une question d’intérêt national car sans eux, l’Etat d’Israël ne pourra exister que sur la plaine côtière ».

« Cela entraînera aussi des coups de feu sur l’autoroute 6 et des obus de mortiers à l’ aéroport Ben Gourion et l’armée israélienne ne peut pas tous les jours agir en masse sur le territoire», a déclaré le général.

Se référant à la question de l’ évacuation des implantations , Hacohen a déclaré :

« Les choses ont changé . D.ieu merci , pendant ce temps , à Gaza, le Hamas attaque et Israel a finalement comprit les menaces. D.ieu merci ,comme le Hamas est bête et il n’est pas resté silencieux (comme le fait le Hezbollah) pendant 20, 30 ans, cela n’aurait fait que nous endormir. Aujourd’hui, Israël doit comprendre que la gauche est irresponsable et vous a trompé et nous dirige « .