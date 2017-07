Le commandant de la police :  » Ne dramatisez pas, nous avons beaucoup de moyens de sécuriser le Mont du Temple, je ne peux en dire plus »

Quelques heures après que les dirigeants musulmans ont annoncé qu’il était possible de revenir au Mont du Temple après le retrait de tout ce qui est lié au système de sécurité, le commissaire de police Roni Alshich s’est exprimé et a dit que la police a « la responsabilité de la sécurité au Mont du Temple », faisant référence à la suppression des mesures de sécurité, y compris les détecteurs de métaux et les caméras de sécurité » :

« La responsabilité de la sécurité des juifs et des musulmans sur le Mont du Temple est celle de la police et nous sommes aussi soumis à la politique… Nous donnons notre avis, mais à la fin, nous devons accepter la prise de décision politique. On nous a donné beaucoup de ressources pour réaliser notre stratégie de sécurité nationale et je ne détaillerais pas plus ».

Alshich dit qu’il n’y avait pas de « drames » après l’enlèvement des caméras de surveillance cette nuit sur le Har Habait (Mont du temple). « La décision a été d’enlever les détecteurs de métaux, ainsi que les autres mesures. La municipalité a effectué le démantèlement de l’infrastructure des caméras et des détecteurs de métaux qui sont aujourd’hui inutiles. »

Ce matin, le Mufti de Jérusalem, a donné son autorisation à tous les musulmans pour revenir prier sur le site. « La situation est revenue à la normale, nous prierons à Al-Aqsa » , a déclaré le Mufti lors d’une conférence de presse impromptue.

« Nous sommes heureux qu’Israël ait supprimé tous les moyens de vérifier à l’entrée du Mont du temple », a déclaré le Mufti sur « al-Arabiya ».

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dit dans un communiqué de presse : « Je félicite le peuple de Jérusalem après ces jours difficiles », a déclaré Abou Mazen.

Ce matin , le directeur du Waqf est venu vérifier que tout a été enlevé.

Lors d’une conférence de presse du commissaire de police à Jérusalem, des membres du parti de d’extrême droite Otsma ont dénoncé le retrait des portiques de sécurité et on dit au commandant Alshich qu’il est responsable car il a enseigné aux Arabes que la violence paie ».

Le commissaire de police a arrêté la conférence de presse.