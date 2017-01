Le commandant de la brigade « Nahal », Amos HaCohen demande brusquement de quitter l’armée

Le dirigeant du Commandement de la région Sud, le général Eyal Zamir, a confirmé la démission non attendue du commandant de la brigade Nahal, le colonel Amos HaCohen, aujourd’hui (dimanche).

Amos HaCohen a quitté son poste et s’est aussi retiré de l’armée, pour des raisons personnelles, et il sera remplacé par le commandant Dan Goldfus dans deux semaines.

HaCohen, 42 ans, est père de cinq enfants. Il a servi six ans dans l’unité commando, Sayeret Matkal et au sein de l’unité Maglan et Nahal. Hacohen a servi en tant que chef et a été envoyé en 2011 pour être représentant de l’armée de la Marine de Tsahal aux États-Unis (Marines). Un an plus tard , il a commencé à commander la brigade sud de la division de Gaza, un poste qu’il a occupé lors des deux opérations militaires « Colonne de Nuée » en 2012 et « Tsouk Ethan »en 2014.

En septembre 2016, il avait annoncé qu’il fallait s’attendre à une troisième guerre au Liban et qu’il fallait aussi s’y préparer :

Cité par Yediot Aharonot, le commandant de la brigade d’infanterie Nahal, Amos HaCohen, a indiqué que les militaires devaient changer d’attitude et d’approche, et s’apprêter rapidement en vue d’exercices destinés à préparer «la troisième guerre du Liban».

Amos HaCohen a dévoilé en partie le scénario de la future confrontation entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais.

Conformément à ce scénario, les militaires israéliens devront apprendre, tout d’abord, comment réagir face aux milliers de roquettes qui seront tirées sur Israel. Ils seront ensuite entraînés pour savoir comment contrer une entrée du bataillon Rezvan, lié au Hezbollah, dans les villages israéliens à la frontière.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI