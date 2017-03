Le Commandant du Commandement européen de l’armée américaine est en visite en Israël

Aujourd’hui (lundi), commencera la visite officielle en Israël, du commandant du Commandement européen de l’armée américaine, le général Curtis Scaparrotti, en tant qu’invité du chef d’état – major, le lieutenant général Gadi Eizenkot. Lors de la visite, ils discuteront des développements régionaux au Moyen Orient et des défis communs.

Le général Curtis Scaparrotti devrait visiter plusieurs bases et sites dans le pays, et doit rencontrer les représentants des FDI, y compris le chef adjoint d’état major général, le général Yair Golan, chef du renseignement militaire, le général Hertzi Halévy, chef des opérations, le major – général Nitzan Alon et commandant de la Division de Gaza, le brigadier-général Yehuda Fuchs .

Cette visite fait partie de la relation étroite entre Israël et les Etats-Unis sur le niveau de sécurité et le renforcement de la coopération entre les deux armées. C’est également la deuxième visite du général Curtis Scaparrotti en Israël.