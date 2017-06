Le commandant Aviad Camisa  » Le soin des enfants syriens fait partie du « saint des saints »

Alors que la guerre brutale à travers la frontière nord d’Israël fait rage, les Syriens désespérés pour les soins médicaux continuent à faire le voyage périlleux à la frontière d’un pays dans lequel ils ont été élevés à voir comme leur ennemi.

Alors qu’Israël est en grande partie resté à l’écart des combats au delà de la frontière nord, plus de 3000 Syriens ont été traités dans le pays au cours des quatre années écoulées depuis que l’armée israélienne a commencé à autoriser les blessés à venir vers la frontière.

Les syriens arrivent à la frontière entre la Syrie et Israël, qu’ils soient combattants ou civils, et bénéficient d’un traitement de terrain d’urgence pour les stabiliser avant que l’armée israélienne les transfère aux centres médicaux, et où les soins médicaux sont fournis gratuitement et les patients sont traités sous un strict anonymat de peur qu’eux et leurs familles soient ciblées en Syrie pour être venus en Israël.

Alors que la plupart sont transportés par ambulance à l’hôpital de Galilée occidentale de Nahariya ou au centre médical Ziv à Safed, à plusieurs reprises, les médecins ont appelé des hélicoptères pour transférer les patients avec des blessures extrêmes qui ne pouvaient être traités que dans les hôpitaux du centre du pays.

Selon le commandant Aviad Camisa, adjoint du médecin-chef de la Division Basan 210e, les troupes effectuent des contrôles intensifs des patients parce que la sécurité des soldats est primordiale – « le plus saint de saints » est de fournir des soins médicaux à ceux qui en ont besoin, en particulier ceux qui viennent d’un endroit où même les enfants sont des cibles.

Plus de 25% des blessés traités ici sont des femmes et les enfants, a déclaré Camisa .

« Nous faisons du mieux que nous pouvons dans cette situation. Nous donnons les plus rapides et donnons les meilleurs soins avec l’équipement le plus avancé, mais il n’y a parfois rien que nous pouvons faire « , at-il dit, faisant remarquer qu’il y a eu de nombreux cas d’enfants avec des blessures par balles ou les blessures d’obus mais ils n’ont pas vu de blessures par armes chimiques .

« Il est difficile de voir cela, nous agissons avec un état d’esprit professionnel et leur donnons le meilleur traitement possible. Je les traite comme je le ferais pour un soldat israélien ou un civil « , a déclaré Camisa, qui a servi dans son rôle pour l’année et a personnellement traité des centaines de Syriens blessés qui ont fait le voyage risqué à la frontière.

« Une fois que je les amène à l’hôpital, j’essaie de cesser de penser au patient. Mais il est difficile de ne pas penser à eux, surtout quand les enfants viennent. En tant que père, il me touche personnellement.

« Quand vous voyez un garçon qui a été grièvement blessé avec une mince chance de survivre, le sentiment de le voir marcher est tout simplement incroyable » dit-il.

Les patients syriens sont renvoyés à la frontière une fois qu’ils terminent leur traitement.

Malgré une résolution récente de l’Organisation mondiale de la Santé qui a distingué Israël sur « les conditions de santé dans le Golan syrien occupé, » Camisa est convaincu que ceux qui mettent leur vie entre les mains des soldats de Tsahal et les hôpitaux se répandent le mot sur le pays ennemi qui leur a sauvé leur vie.

La guerre en Syrie a fait plus de 400.000 morts. Le coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU Stephen O’Brien a déclaré mardi que, bien qu’il y ait eu des rapports avec beaucoup moins de violence dans certaines parties de la Syrie, le régime Assad utilise de plus en plus les souffrances des civils comme « une tactique de guerre », refusant l’aide aux civils afin de les pousser vers les villes assiégées et choisir entre la famine et la mort ou la fuite à des endroits qui sont tout aussi dangereux.

La communauté internationale, at-il dit, « ne doit pas se taire alors que la violence s’embrase ailleurs dans le pays et les parties continuent d’utiliser la famine, la peur tactique et la privation de nourriture, de l’eau, des fournitures médicales et d’autres formes d’aide que les méthodes de guerre « .

