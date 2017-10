Le comité de soutien du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri invité le 9 octobre par Emmanuel Macron à l’Elysée

Ce 9 octobre une délégation du comité de soutien du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri, sera l’invité de l’Elysée, suite à la décision du président français au mois de mai de nommer le diplomate Philippe Etienne au poste de conseiller diplomatique du chef de l’Etat qui par le passé avait assuré de son soutien diplomatique de la France au terroriste franco-palestinien Salah Hamouri.

“Nous avons demandé à notre ambassade en Israël et à notre consulat général à Jérusalem, qui sont, comme, vous le savez, en contact direct avec les parents de M. Hamouri, d’effectuer toutes les démarches utiles pour inciter les autorités israéliennes à lui assurer un traitement équitable et à accélérer son passage en jugement. Le consulat général à Jérusalem a mis en œuvre l’ensemble des dispositions de la protection consulaire destinée à nos compatriotes. Je suivrai avec la plus grande attention l’évolution de cette affaire” dans un courrier adressé à l’Association France Palestine Solidarité.

Pour rappel, Hamouri fait partie de l’organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), reconnu coupable en 2008 par un tribunal militaire israélien de projet d’assassinat du rav Hagaone Ovadia Yossef.

Il a été libéré le 18 décembre 2011 suite à l’accord Gilad Shalit, et le fort soutien de Nicolas Sarkozy mais fin août, le Franco-palestinien a de nouveau été arrêté par les forces de l’ordre israéliennes à son domicile de Jérusalem.