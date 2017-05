Le Comité de la Knesset tient une réunion d’urgence sur l’activité BDS à l’Université Ben-Gurion

Le Comité de l’éducation de la Knesset a organisé mercredi une séance d’urgence pour discuter des préoccupations concernant l’Université Ben-Gurion qui encourage le mouvement BDS.

La réunion a été initiée par MK Bezalel Smotrich (Habayit Hayehudi), Anat Berko (Likoud) et Oded Forer (Yisrael Beiteinu), suite à la récente promotion par l’Université d’un atelier controversé dirigé par des ONG d’extrême gauche et parrainé par l’Union européenne, qui enseigne aux étudiants comment organiser des manifestations de films.

L’université Ben-Gurion est passée sous le feu dans le passé pour son affiliation à l’anti-sionisme et à BDS. En 2011, le Conseil israélien pour l’enseignement supérieur a recommandé de fermer le Département de la politique et du gouvernement de l’Université, à moins que des modifications n’aient été apportées.

Le président du Comité de l’éducation Yaakov Margi (Shas) a déclaré : « Il est scandaleux qu’un tel phénomène se produise en Israël. Nous devons traiter avec celui qui le promu. «

Bezalel Smotrich a ajouté : « Vous ne pouvez pas parler de liberté d’expression lorsque [les professeurs] signent en leur nom et au nom de l’Université sur des pétitions contre l’État d’Israël ».

« Vous ne pouvez pas invoquer la liberté d’expression d’une part et protéger les professeurs, mais ne permettez pas à un membre du Conseil des gouverneurs d’exprimer son opinion », a déclaré Smotrich, se référant à une prétendue tentative de l’Université pour expulser un membre qui s’est prononcé contre cette question.

Le président de l’Université Ben-Gurion, Rivka Carmi, était présent au débat et a rejeté les allégations selon lesquelles l’université était impliquée dans la promotion de BDS.

« L’Université est en tête de la bataille contre BDS », a déclaré Carmi. « Une fois de plus, des allégations vides apparaissent [contre l’Université]. Les organisateurs de cette discussion ne nous effrayeront pas. «

Carmi a rejeté l’accusation selon laquelle l’Université essayait de faire taire un membre de son Conseil des gouverneurs : « Concernant Michael Gross. Nous avons écouté tous ses commentaires. Michael Gross m’a appelé personnellement de « Kapo », et c’est comme ça qu’il traite l’Université.

Le chef de la direction de Im Tirtzu, Matan Peleg, a publié un communiqué disant : « Il est impossible de nier l’implication de l’Université Ben Gurion et sa faculté dans la délégitimation des soldats israéliens et dans la promotion des boycotts et des pressions internationales contre Israël ».

Peleg a appelé Carmi à « prendre en charge » et à régler immédiatement ce problème.

Tamar Zandberg (Meretz) a accusé Peleg, appelant Im Tirtzu un groupe de « hooligans ».

« Vous avez fait beaucoup de mal à la Knesset depuis longtemps. Chacun travaille pour vous. Vous êtes engagé dans une chasse aux sorcières », a déclaré Zandberg.

À la fin de la session, le Président Margi a fait remarquer qu’il était heureux que la discussion ait été provoquée : « Nous devons nous battre contre quiconque appelle à nuire à Israël ».

