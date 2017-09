Colonel Raz Sagi |  » L’intégration des femmes dans les unités de combat a échoué, cessez cette valeur de l’égalité devant la valeur de sécurité « 

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Col. (Res.) Raz Sagi, président du Forum pour « IDF Strength », répond au rapport lundi matin dans le journal Yedioth Ahronoth selon lequel les FDI ont réduit leurs efforts pour les hommes et les femmes dans les unités de combat mixtes.

« L’ère de la prétention a pris fin, et les IDF ont transformé l’égalité en un prédicateur de tout, et ont décidé ouvertement et formellement de le préférer aux qualifications opérationnelles », a averti Sagi.

Il a indiqué, alors que les pertes élevées parmi les soldats de combat conduiraient à comprendre qu’il serait préférable de diriger les femmes à servir dans des unités qui correspondent à leurs capacités physiques, les FDI ont décidé d’endommager les capacités de combat des combattants et des combattantes.

« Le temps est venu pour les commandants des FDI d’arrêter de céder à la pression de divers éléments extérieurs et intérieurs à l’armée, reconnaître que l’expérience de l’intégration des femmes dans les unités de combat a échoué et arrêter de mettre la valeur de l’égalité devant la valeur de sécurité… Israël n’a pas le privilège d’examiner combien l’armée peut être changée, Il n’y aura plus d’armée, au prix de nuire à la sécurité israélienne « , a déclaré Sagi.

Comme indiqué précédemment, Yedioth Ahronoth a rapporté que le général de brigade Mordechai Kahane, commandant de l’unité de formation au combat, a décidé d’abaisser la barre pendant l’entraînement de base et d’annuler l’examinateur de parcours et le passage du mur d’escalade, ce qui constituait un obstacle majeur pour les filles servant dans les bataillons concernés.

Selon le rapport, il s’agit d’un processus qui a commencé dans les bataillons impliqués depuis plus d’un mois. Cela suit une série de leçons tirées des manœuvres menées jusqu’ici dans les bataillons concernés.

Cette décision a été prise en partie à cause de la critique de la clémence des soldats des FDI dans le mur d’escalade et dans les tranchées, y compris un banc ou un escalier en pierre placé à côté du mur d’escalade, moins de cartouches dans les vestes féminines et plus de facilité.

« Dans les deux guerres, au Liban et à Gaza, je n’ai pas vu le besoin de déplacer un tel mur « , a déclaré Kahane.

Le journal note que l’armée américaine n’a pas de clémence dans les unités impliquées et que les combats sont censés atteindre le même effort que les hommes combattants.

