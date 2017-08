La collecte de fonds «Adopt-a-Nazi (Not Really) », dépasse son objectif de 150 000 $

La collecte de fonds Adopt-a-Nazi (Not Really), est une réponse à un rassemblement d’extrême droite qui a été prévu pour San Francisco, il a atteint son objectif de 150 000 $ et continue d’augmenter.

» À la suite des événements tragiques et grotesques à Charlottesville, un groupe «alt-right» qui a été décrit comme attirant une «agglomération» de «Patriots», y compris des nationalistes blancs et des skinheads, a annoncé son intention de tenir un rassemblement sur Crissy Field à San Francisco le 26 août 2017. Le permis prévoit 300 participants. Fatigué de voir les néo-nazis marcher dans nos rues chaque année, nous offrons 100 $ (ou tout ce que vous pouvez) pour chaque âme égarée qui envisage d’envahir notre bien-aimé Crissy Field et votre don sera versé à une organisation dédiée à la lutte contre l’extrémisme ici aux États-Unis ».

La campagne menée par l’avocat de San Francisco Cody Harris et par l’Association juive du Barreau de San Francisco, demande aux visiteurs de faire don d’un petit montant d’argent au Southern Poverty Law Center en parrainant chaque personne qui devrait participer au rassemblement. Quelques 300 manifestants sont attendus.

Le rassemblement prévu pour samedi soir a été annulé vendredi par son organisateur: un groupe de droite connu sous le nom de Prière patriotique dirigé par Joey Gibson de Portland, Oregon.

« Cela ne semble pas sûr. La vie de beaucoup de gens va être en danger « , a déclaré Gibson dans un article sur Facebook . Il a également déclaré que «des tonnes d’extrémistes» avaient l’intention de contre-manifester lors du rassemblement et que l’événement avait le potentiel de devenir «une émeute».

Gibson avait annoncé une conférence de presse samedi dans le centre-ville de San Francisco, mais cela a également été annulé car le groupe n’avait pas de permis pour le lieu dans un parc et la police a fermé le lieu annoncé.

Lancé le 17 août avec un objectif initial de 10 000 $, la campagne a dépassé cette cible en 24 heures. Le but a été changé à 100 000 $, puis à 125 000 $.

Le lien a été partagé 17 000 fois sur Facebook.

À partir du dimanche matin, la campagne GoFundMe pour bénéficier du Southern Poverty Law Center a permis d’amasser plus de 155 000 $ et a atteint son objectif de 165 000 $, ce lundi.

Lorsque Harris a entendu parler du rassemblement de San Francisco, il a été choqué qu’un problème national suscité par les événements de Charlottesville, en Virginie, arrive à sa porte. Il a créé la page «Adopt-a-Nazi (Not Really) » de GoFundMe pour recueillir des fonds pour le Southern Poverty Law Center, une organisation nationale qui lutte contre la haine et l’extrémisme et le suivi des groupes néo-nazis et suprématistes blancs.

Harris a eu l’idée quand il a entendu parler d’une ville en Allemagne qui a répondu à un défilé néo-nazi en 2014 par une collecte de fonds pour en faire bénéficier les groupes anti-extrémistes. Il a demandé à l’Association du Barreau juif de San Francisco, dont il est membre du conseil d’administration, de s’associer à l’effort.