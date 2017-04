Colère des parents des trois jeunes disparu dans le Kinneret : C’est Sodome et Gomorrhe !

L’armée marine de Tsahal a aussi intervenu dans les recherches pour retrouver les trois jeunes garçons qui ont disparu apres un bain dans le Kinneret, le sonar a la possibilité de faire des recherches dans une zone plus large, mais le porte parole de la police a dit qu’il est clair que plus le temps passe, et plus l’espoir de les retrouver vivant s’amenuise.

Les forces de recherche gérées sous le commandement de la police et la police maritime et les, plongeurs bénévoles, avec des jet – skis, une hélicoptère de la police et plus, le sonar aujourd’hui par Tsahal continuent sur les eaux du lac.

Ce même jour , la police a averti les israéliens et les touristes qu’il ne faut pas utiliser sur le lac les bateaux en caoutchouc et matelas en raison du grand risque de partir en dérive vers le large.

Les familles ressentent une grande anxiété et beaucoup de douleur, mais elles sont aussi indignées .

La famille de Liron Karadi a dit qu’elle est choquée parce-qu’elle a vu sur la plage :

« Vous voyez des centaines et peut être des milliers de jeunes gens ivres, certains d’entre eux sont drogués » , a dit l’oncle. « Les laissez boire sans discernement sans présence de la police est intolérable. Ils font un bruit énorme, jouent de la musique forte et font d’ autres choses que je ne veux pas parler. Bref, Sodome et Gomorrhe est sous le nez de chaque mère et père en Israël sans que la police n’agisse»

