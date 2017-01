Colère du ministre Galant suite à la mort d’un policier : « Toutes les maisons illégales et les cellules terroristes dans le Néguev seront détruites » !

Le ministre du Logement, Yoav Galant, a réagit suite aux violentes émeutes dans le village bédouin d’Um al-Hiran.

« Ce matin je me suis réveillé et appris ce qui est arrivé au sein de la violence bédouine. Ce qui se passé dans le sud est très grave depuis ces dernières années et il faut répondre durement et sans compromis. L’Etat d’Israël est un Etat de droit.

J’exhorte la police israélienne et le ministre de la Sécurité publique d’augmenter l’application de la loi dans le Néguev, et aujourd’hui détruire toutes les autres maisons illégales dans la région de Hiran « .

Galant a ajouté: «L’incident dans lequel la mission des policiers a été perturbée par des terroristes est un incident grave qui reflète le potentiel de terreur créé par l’incitation de la population bédouine contre l’Etat et ses fonctionnaires. Les forces de sécurité et les autorités compétentes vont répondre immédiatement pour mettre de l’ordre dans le Sud. L’Etat d’Israël ne permettra pas de renforcer des cellules terroristes dans le Néguev »

