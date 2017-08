Colère de nombreux Olim venant d’arriver en Israël envers la banque Mizrahi-Tefahot pour son 10ème jour de gréve !

La banque Mizrahi-Tefahot a reporté son rapport trimestriel au 29 août, à la lumière de la grève en cours qui a gelé une grande partie de ses opérations de banque, selon le site web Calcaliste.

La banque publie régulièrement son rapport devant toutes les autres banques israéliennes, et on s’attend à ce que ce rapport affiche des bénéfices très intéressants pour le trimestre.

Les analystes croient que la direction a retardé le rapport en raison précisément des bénéfices élevés et de la façon dont cela affecterait les négociations salariales avec les travailleurs.

Les administrateurs de la banque ont appelé à une réunion d’urgence, selon un article de Maariv. Ils craignent que les clients commerciaux de la banque ne puissent effectuer aucunes opérations internationales en ce moment via les centres d’affaires de la banque.

Alors que la plupart des succursales de la banque sont physiquement ouvertes, elles ne sont pas en mesure de fournir un service adéquat à leurs clients en temps voulu.

Selon Calcalist, seulement 30% des gestionnaires et des travailleurs de la banque sont venus travailler dimanche. Le dimanche est une journée de travail régulier en Israël.

La banque n’a pas encore approché le régulateur de la Banque afin de recevoir une protection contre les poursuites éventuelles des clients.

La banque Mizrahi-Tefahot est la quatrième plus grande banque en Israël et la plus grande banque hypothécaire du pays, détenant environ 37% des hypothèques du pays.

Très touchés par la grève, les propriétaires souhaitant refinancer leurs hypothèques, acheter ou vendre leurs maisons sont à la peine.

Les nouveaux Olim (nouveaux immigrants en Israël) sont particulièrement touchés, car c’est le moment où de nombreux Olim viennent en Israël et achètent leurs nouvelles maisons avant la nouvelle année scolaire, et Bank Mizrahi-Tefahot est souvent le choix privilégié des Olim.

Au cours du week-end, un Olim a déclaré qu’il ne savait pas quoi faire au point que lui et sa famille ne pouvaient pas emménager dans leurs nouvelles maisons cette semaine car il n y a aucun moyen de transférer leurs paiements aux propriétaires.

Quelques-uns des Olim, frustrés, ont déclaré que la banque devrait renvoyer tous les travailleurs grévistes.

Un autre Oleh a été surpris de voir que les autres banques ne font même pas un effort pour aider les clients hypothécaires bloqués de la Bank Mizrahi-Tefahot.

Selon Maariv, la direction de la banque a pensé initialement que ce serait une grève rapide, tout au plus une semaine, et que tout le monde irait retravailler avec de nouveaux contrats. Ils ont été surpris lorsque la grève a continué.

La grève a débuté avec les travailleurs. La banque n’avait pas signé d’ententes contractuelles mises à jour avec les travailleurs pour 2016-2017, ce qui touche 4300 employés et veut que de nouveaux contrats de reconduction soient signés. En outre, la banque envisage d’acheter la banque Igud.

Il y a cinq jours, un rapport dans The Marker a mentionné que les deux parties étaient proches d’un accord sur tous les termes, augmentations et bonus d’ici 2020, mais les représentants des travailleurs ont » explosé » les négociations : deux questions qu’ils n’accepteraient pas, en particulier celles frappant la période où les nouveaux contrats seront en vigueur et celles sans un plan de retraite volontaire ratifié.

Toutes les discussions entre les deux parties se sont arrêtées. Lors de leur dernière tentative de mettre fin à la grève, la banque a envoyé des lettres aux travailleurs en disant que leurs jours de grève seront déduits de leurs salaires. La lettre ne peut qu’opposer davantage les travailleurs.

En 2005, une grève à la Banque Mizrahi s’était poursuivie pendant plus d’un mois.