Colère de l’Iran | Un homme d’affaire juif ouvre une école en Syrie qui n’enseignera plus aux enfants à haïr Israël…

L’Iran est très contrarié depuis l’ouverture d’une nouvelle école en Syrie par un homme d’affaire juif qui permettra à cette école et d’autres prochainement en Syrie à ne plus enseigner aux enfants à haïr Israël…

Une école israélo-américaine a été installée dans la province d’Idlib, située dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé lundi un média arabe, ajoutant que l’école est gérée par un commerçant israélien ressortissant des États-Unis.

Le site de nouvelles d’Elam al-Harbi, en langue arabe, a cité le quotidien Maariv en langue hébraïque en indiquant que Moti Kahana, un commerçant israélien qui vit aux États-Unis, est le directeur de l’école israélo-américaine dans la province d’Idlib qui compte 90 étudiants et 15 enseignants.

Deux écoles israéliennes et américaines semblables avaient déjà été installées dans des régions terroristes situées près des frontières du Golan dans le sud-est de la Syrie, a rapporté le site de presse.

Elam al-Harbi a ajouté que le programme scolaire dans ces écoles est différent de celui du programme officiel d’éducation de la Syrie et vise à changer la vision des gens à l’égard du régime sioniste.

Le site Web a ajouté que les étudiants pourraient ensuite étudier dans les universités israéliennes après l’obtention du diplôme.

Tel Aviv a longtemps soutenu divers groupes terroristes en Syrie.

Ces terroristes selon l’Iran qui soutiennent les Israéliens ouvrent des écoles pour des « enfants terroristes syriens » et ont l’intention de les éduquer et un jour les faire venir dans les universités israéliennes ! Ou y a t’il de la dépravation ?

La vraie histoire vient du site Maariv. Moti Kahane, est un homme d’affaires israélien et américain et un philanthrope, qui a fondé l’organisation Amaliah qui traite largement (mais pas exclusivement) avec des civils de Syrie capturés dans la guerre. Kahane a dépensé plus de 2 millions de dollars de sa propre poche pour aider les victimes syriennes d’Assad et d’ISIS.

Oui, Amaliah a ouvert une école. Et, oui, en effet, Kahane a déclaré : «Ce n’est pas le programme du régime syrien qui va enseigner aux générations entières à haïr Israël. Il ne s’agit pas non plus d’une école religieuse de Daesh ou Al Nusra. Nous essayons ici d’assurer un avenir différent pour les enfants, et plus sain.

Kahane a même dit qu’il espérait changer la mentalité des Syriens à propos d’Israël et permettre à beaucoup d’autres d’entrer dans la zone de sécurité près d’Israël pour envoyer leurs enfants vers d’autres écoles prévues.

Pas étonnant que l’Iran soit contrarié !