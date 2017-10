Des clowns effrayants continuent à semer la terreur dans tout Israel

Le film d’horreur «Zé» (en hébreu) a provoqué une inspiration troublante chez les jeunes avec une imagination «débordante» qui harcèlent et terrifient les résidents israéliens. Après la terreur à Afula, les clowns terrifiants arrivent vers le sud, comme ce soir à Nétivot. Tout a commencé au sein de la jeunesse de Dimona où quatre garçons ont effrayé les résidents.

Ce phénomène gagne de plus en plus le sud du pays, comme Dimona, Ashdod et Ofakim, et ce soir Netivot. Au cours des derniers jours, des plaintes ont été reçues au poste de police de Dimona sur les garçons et les enfants qui se disputent avec des clowns qui se cachent dans la ville pour les effrayer tard dans la nuit.

‘Au milieu de la nuit, je me promenais dans la rue sur le chemin de la maison, quelqu’un a sauté derrière moi :’ J’ai eu de la chance de n’avoir aucune crise cardiaque … Après quelques secondes, il a fui et a disparu … Si j’avais un pistolet, il est fort possible que je l’aurai utilisé a dit l’une des victimes.

Un autre a raconté une expérience similaire: «C’était fou, je me suis presque évanoui, ils ont eu de la chance de s’enfuir, il pourrait avoir des conséquences plus graves si ils tombent sur les mauvaises personnes qui ne savent pas rire avec ce genre d’humour, a déclaré Ronen .

Les enquêteurs du département de la jeunesse du poste de police de Dimona ont ouvert une enquête secrète et, à la fin de la semaine, quatre enfants de 10 et 11 ans ont été arrêtés pour s’être déguiser en clowns et pour avoir intimidé des civils innocents dans les rues de la ville. ‘Nous n’étions pas conscients des conséquences de nos actions, et nous sommes désolés d’avoir fait peur les gens’, ont déclaré les quatre jeunes.

Parce que les quatre ne sont pas punissables et ne peuvent être poursuivis car ils sont mineurs, ils ont été transférés aux services sociaux. Les policiers indiquent clairement qu’ils prennent ces affaires au sérieux et continueront d’agir pour ne pas troubler le sentiment de sécurité des citoyens respectueux de la loi en tout temps et traiteront ceux qui tentent de nuire à leur routine.

Un incident similaire s’est produit à Ofakim et Ashdod ces derniers jours, et ce soir à Netivot, et les citoyens ont signalé qu’au cours des derniers jours, un clown marchait autour du centre d’Oren à Be’er Sheva armé d’un couteau: «La peur est qu’un citoyen croit à tort qu’il est un terroriste et qu’il lui tire dessus. Mais aussi qu’un terroriste se deguise en clown et agisse pour tuer des juifs. La police a ouvert une enquête. A Afula, la police a combattu le phénomène et, pour l’instant, les clowns sont relativement silencieux…mais vigilance.