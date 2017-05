« Closeness »,l’histoire d’une famille juive du Caucase, remporte le prix de la critique internationale de Cannes

« Closeness » (La proximité) du réalisateur russe de 26 ans, Kantemir Balagov, dans sa ville natale de Nalchik en 1998, a remporté le prix de la critique internationale du Festival de Cannes, ce samedi.

L’intrigue est basée sur une histoire de Balagov racontée par son père et ses voisins à Nalchik, capitale de la République autonome de Kabardino-Balkaria, dans le nord du Caucase.

« Nous avons essayé de montrer la vie de la communauté juive à Nalchik, pour montrer la différence dee mentalités : le russe, le Caucase, le Juif », a déclaré Balagov à TASS.

En 1998, à Nalchik, Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, sa famille élargie et ses amis se réunissent pour célébrer l’engagement de son jeune frère David. Plus tard cette nuit-là, le jeune couple est kidnappé et une demande de rançon a été demandée. Dans cette enclave juive étroite, impliquer la police est hors de question. Comment la famille aura-t-elle l’argent pour sauver David?

Ilana et ses parents, chacun à leur manière, vont aussi loin que nécessaire, quels que soient les risques pour eux-mêmes …

« Cette histoire d’un enlèvement, est relativement répandue dans les années quatre-vingt-dix (ce genre de problème n’existe pas depuis le début des années 2000) – J’ai seulement entendu parler de mon père, à l’âge de 17 ou 18 ans », a déclaré Balagov dans le dossier de presse pour son film.

« Plus tard, lorsque j’étudiais, je pensais que c’était un bon film et je commençai à explorer la question de la diaspora juive – ce qu’il en restait à Nalchik à l’époque. Ce qui m’a le plus intéressé, ce sont les sentiments qu’une famille ressentira lors de l’annonce de l’enlèvement de leur fils et, surtout, de ce que ces parents seraient pas prêt à faire pour sauver leur enfant. C’est ce conflit moral dont je voulais explorer et parler. De toute évidence, on fera n’importe quoi pour sauver un être cher, mais ce que les gens ne sont pas prêts à faire, c’est ce qui était le plus intéressant à explorer. »

Le Monde a jailli de Balagov la semaine dernière: «Vingt [six] ans. Le visage d’un ange. Une dispersion de fines lignes brisées tatouées le long du bras droit. Il y a deux âmes: celle qui s’attache à lui, l’autre qui veut la fuir; Ou deux personnalités, une terrestre, l’autre regardant vers le ciel. Le garçon s’appelle Kantemir Balagov et nous parierons que vous n’arrêtez pas de parler de lui. Il est l’auteur de Tesnota («proximité»), une révélation divine, comme on espère chaque année que le Festival nous proposera au moins une.

Les prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma (FIPRESCI) ont été annoncés un jour avant l’annonce officielle des vainqueurs de la Palme d’Or du Festival de Cannes le 28 mai. Les prix ne coïncident pas toujours avec ceux sélectionnés par le jury officiel international de Cannes.

