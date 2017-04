Climat présidentiel en France : dernières turbulences et brouillard persistant

Un manque d’honnêteté nationale et de clairvoyance internationale reste finalement le seul dénominateur commun des actuelles divisions politiques et opportunistes, en France. Cela laisse craindre que le chaos pourrait conserver sa couronne épineuse, Outre-Quiévrain, entre méandres politiques et dispersions mentales.

Dans une cour de récréation hexagonale au quotient politique limité, un cercle de malvoyants se proclame miroir de siècles de lumières. Pour comprendre les raisons de cette faillite morale, il faut remonter dans le temps. Il n’y a plus aucune croyance fondamentale, dans cette indigestion sociale française née de générations plus gauches qu’adroites de mauvaise gouvernance.

C’est réellement dommage pour la France profonde, qui méritait mieux que devoir confondre prospérité partagée et pauvreté importée. Le résultat est pitoyable. Même les larmes de Marianne se monnaient au grand marché des illusions françaises, que cinq ans de roublardise et d’hollandise ont reléguées aux rayons des tapis volants et autres leurres en solde.

Il n’y avait réellement pas de quoi vouloir exporter ce genre d’incompétences vers Yerushalayim et son futur, et pourtant chacun des candidats français aux présidentielles 2017 aura cru nécessaire d’intégrer négativement l’avenir d’Israël dans son programme électoral. Chacun aura voulu y mettre son incapacité et son ingérence personnelle. Entre un Fillon qui prône de soutenir le Hezbollah pour lutter contre Daesh, et les autres candidats politiquement immatures qui soutiennent que l’avenir de la France face au terrorisme passera par la reconnaissance d’un « état palestinien », il ne reste aucune objectivité compétente française dont l’ombre pourrait encore effleurer le Kotel.

Cette mauvaise farce dérangeante fait penser à un couple en plein divorce qui sortirait de sa maison avec ses enfants perturbés pour marteler les portes de ses voisins, entre mille disputes bruyantes et tumultueuses, en leur proposant deux ou trois concepts d’amélioration de vie familiale sans qu’il lui ait été demandé quoi que ce soit. L’image fera peut-être sourire les 420.000 Juifs qui vivent encore en France, mais sa réalité est glauque et abjecte.

Par Vincent Wautier pour Alyaexpress-news

