Les clients Israéliens d’un hôtel en Roumanie priés de porter un bracelet pour se différencier de tous les autres touristes

De nombreux touristes israéliens se rappelleront de leur vacances dans la station balnéaire Roumaine de Mamaia, proche de la mer Noire, qui ont du porter un bracelet les identifiant comme israéliens (et juifs en passant) lors de leur séjour.

Pourquoi la direction de cet hôtel trés fréquenté sur la mer noire a t’elle décidé de marqué les touristes israéliens comme on marque un troupeau de bétails, et ce qui n’était pas le cas pour tes autres touristes ?

Un des touristes israéliens a témoigné, et a dit qu’il avait l’impression de porter l’étoile jaune comme pendant la Shoah. Arik Kogan, a été surpris de voir que tout le monde savait qu’il était israéliens sans comprendre pourquoi ?

C’est seulement trois jours, plus tard qu’il a compris que le bracelet qu’on lui avait demandé de porter en était la cause. En effet, l’hôtel Phoenicia Holiday Resort a demandé à tous ses clients Israéliens de le porter et qu’il etait à partir de ce moment devenu un touriste different des autres :

– Les tarifs dans les bars avaient augmenté

– Les animateurs avaient un comportement etrange

– Tout le monde savait qu’il était Israélien.

Puis Kogan a decouvert cette photo ci-dessus, avec plusieurs couleurs indiquant le statut de chaque touriste : Pension complète, demi-pension, visiteur 1, visiteur 2, Groupe et enfin le groupe des Israéliens.

Pourquoi les autres touristes n’ont pas été marqués aussi par leur pays d’origine ?

Le touriste a contacté le ministère des Affaires étrangères : » Il est bizarre que les Israéliens soient marqués d’un bracelet violet, cela rappelle l’étoile de David cousue sur les vêtements des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ministère du Tourisme va enquêter. Cette pratique est méprisable et choquante. L’ambassade d’Israël va s’impliquer afin de faire cesser ce marquage immédiatement ».