Cinq membres de la famille du terroriste qui ont tué trois membres d’une même famille à Halamish sont condamnés !

Le tribunal militaire de Judeé a condamné dimanche cinq proches d’Omar al-Abed, le terroriste de 20 ans qui a tué trois membres de la famille Salomon à Neveh Tzuf le mois dernier, pour avoir omis de prévenir un crime. Les cinq, sa mère, son père, deux de ses frères et un oncle, ont été condamnés parce que le tribunal a jugé qu’ils connaissaient tous son intention de mener l’attaque et n’ont pas informé les autorités de sécurité pour l’empêcher.

Le porte-parole des FDI a annoncé que les deux frères et oncles d’al-Abed ont été condamnés à huit mois de prison, son père à deux mois et sa mère à un mois et une amende. La mère avait déjà été reconnue coupable d’incitation, dans une procédure distincte, pour les commentaires qu’elle a faits après l’attaque.

Les cinq actes d’accusation ont été déposés après que le Bureau de l’avocat général de l’armée a déterminé qu’ils avaient lu le message Facebook d’Al-Abed quelques heures avant l’attaque, dans lequel il a déclaré qu’il «écrivait sa volonté» et qu’il avait l’intention de mener une attaque.

« Je suis jeune, pas plus de 20 ans, j’ai eu beaucoup de rêves et d’ambitions. Mais quelle est la vie, lorsque nos femmes et nos jeunes hommes sont assassinés sans aucune justification. Ils profanent la mosquée d’al-Aqsa et nous dormons, c’est une honte que nous soyons debout. Vous, qui avez des armes entre vos mains, vous qui prenez, vos armes lors des mariages et des fêtes, vous n’avez pas honte de vous ? »

Dans l’acte d’accusation contre le terroriste lui-même, qui a été déposée la semaine dernière, il a été déclaré qu’une connaissance féminine qui vit à Gaza qui avait reçu l’information de son compte à l’avance, a posté le message pour al-Abed quelques heures avant l’attaque, quand il Était en route vers Neveh Tzuf.

Les cinq membres de la famille condamnés ont reçu des peines de prison différentes en fonction de leur participation. Selon la décision, l’oncle est arrivé à la maison familiale après avoir vu la publication sur Facebook, environ une heure avant l’attaque. Il y avait les deux frères dans la maison, et la mère. Après avoir lu le post, les quatre ont appelé le père lui demandant de rentrer chez lui et de lire à nouveau le message.

Selon la décision, ils ont tous compris qu’Omar al-‘Abd avait l’intention de mener une attaque et ont choisi de ne pas alerter les autorités. La décision était basée sur un accord de plaidoyer dans lequel les défendeurs ont avoué leur culpabilité et ont confirmé les détails de l’acte d’accusation.

Les cinq ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Mais vu leur haine, ils ne vont pas tarder à rejoindre leur héros en cellule pour non respect aux conditions du Tribunal.