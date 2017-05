Choc : Une vidéo controversée de la Maison Blanche avant l’arrivée de Trump montre Israël sans le Golan, la Judée Samarie et le Kottel !

Mais un message vidéo et surprenant de la Maison Blanche risque de mettre le doute chez de nombreux israéliens avant même l’arrivée de Trump au Moyen-Orient.

En effet, une courte vidéo publiée dans la nuit (entre le jeudi et le vendredi), de la Maison Blanche sur les objectifs de la visite montre une petite carte d’Israël sans la Judée Samarie et le plateau du Golan.

La page Facebook de la Maison Blanche a dit que lors de la visite en Israel, Trump rencontrera le Premier ministre Netanyaou et le président Reuven (Ruby) Rivlin, et déposera une gerbe à Yad Vashem parlera au Musée d’Israël et « rencontrera l’Autorité palestinienne et son Président mais la visite au Mur du Kottel ne figure pas dans les différents objectifs de la vidéo.

Omettre de tels détails concernant la visite prévue de Trump en Israël n’est pas nouveau : Il y a deux semaines, l’ambassade des États-Unis a publié un film de l’ambassade des Etats Unis en Arabie Saoudite sur la visite de Trump en supprimant délibérément la visite du président en Israël.

Trump débutera aujourd’hui sa première visite à l’étranger depuis son entrée en fonction:. Il prendra son envol aujourd’hui en Arabie Saoudite, il arrivera en Israël , ce lundi et il continuera à rencontrer le pape au Vatican et le sommet des dirigeants des pays industrialisés (G7) L’administration des États-Unis considèrent ce voyage comme une tentative de réunir les trois religions monothéiste.