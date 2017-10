Choc | Un habitant de Krayot égorge le pit-bull de son ami …

La police a arrêté et interrogé un résident de Krayot parce qu’il était soupçonné d’avoir tué brutalement un chien pit-bull dans la maison de son ami à Kiryat Yam.

L’histoire a commencé vendredi dernier lorsqu’un de ses amis avec sa femme et sa petite fille est venu rendre visite au résident de Kiryat Yam, Ethan Ohana, 24 ans.

Habituellement Ohana attachait le chien quand il y avait des invités chez lui, mais cette fois son ami lui a demandé de lâcher le chien, parce qu’il «voulait jouer avec lui».

La fille de l’invité s’est approchée du chien libéré et a joué avec le pit-bull mais cela s’est terminé par quelques égratignures sur le visage de l’enfant. Malgré le fait qu’il a lui-même demandé de lâcher le chien et que sa fille n’a pas été sérieusement blessée, le pere était furieux et a promis de tuer le chien.

Il a exigé des propriétaires une carte des vaccinations faites au chien, puisque, selon lui, la fille devra maintenant faire des injections de la rage.

À la fin du shabbat, il est apparu dans la maison d’Ohana avec son frère. Ce dernier a tiré Etan de la maison et a fermé la porte. À ce moment, le suspect a sorti un couteau et a coupé la gorge du chien. Et tout cela devant la petite fille du propriétaire de la maison.

Etan Ohana s’est alors adressé à l’organisation des droits des animaux « Donner aux animaux pour vivre » avec la plainte et la demande de punir le meurtrier.

Le même soir, il a déposé une plainte auprès de la police, et le tueur d’animaux a été détenu et emmené au poste de police pour interrogatoire.

La directrice de l’organisation «Laissons vivre les animaux» a dit au journal «Maariv» qu’elle avait informé le ministre des Affaires intérieures Gilad Erdan de cet incident et qu’il avait été choqué par ce qu’il avait entendu. Le ministre a ordonné d’amener l’enquête à l’acte d’accusation.

La Cour internationale de justice de Krayot a prolongé la détention du suspect.