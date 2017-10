Choc pour cette famille de France à Ashdod | Le père meurt d’un cancer apres que les médecins diagnostiquent une alimentation trop épicée !

Cette famille, d’origine francaise, est sous le choc tout comme de nombreux Olim de France suite à un mauvais diagnostic de plusieurs médecins israéliens qui a entraîné la mort de ce père de famille de 4 enfants.

Y a-t-il un soupçon de faute professionnelle médicale ?

Il y a trois ans, Itzik Ifrah est arrivé à Ashdod avec sa famille de France à l’âge de 47 ans, en bonne santé. Il se plaignait d’éruption cutanée et de maux d’estomac qui ne faisaient que s’aggraver. Mais le docteur, semble-t-il, n’a pas pris les symptômes au sérieux. À la fin de la consultation, il a parlé de stress…

Sabine, la veuve d’Itzik, est furieuse envers les médecins car elle prétend que son mari a été dédaigné. ‘Le médecin a dit:’ Vous êtes tellement nerveux, peut-être que cela vient du stress, vous mangez beaucoup de nourriture épicée’!

Un autre médecin a dit : ‘C’est un virus’ et lui a donné des antibiotiques.’

Un autre médecin spécialiste a déclaré: ‘Vous n’avez rien, vous n’allez pas mourir, prenez ce médicament, retournez chez le médecin de famille et tout ira bien’.

Plus tard, dit-elle, un autre médecin a envoyé Itzik pour des tests de sang et sans résultat, alors qu’il continuait à souffrir jusqu’à ce qu’il ne puisse plus marcher tout seul. En peu de temps, Itzik a vu une vingtaine de médecins ; la famille a demandé des tests plus avancés mais ses demandes sont restées sans réponse. ‘Pendant 20 ans, il ne s’est jamais plaint et j’ai cru les médecins ici en Israël’, dit-elle. ‘C’est très difficile maintenant, très dur, je ne dors pas, mais que puis-je faire?’

‘Ici, chaque personne est un nombre’

Lors d’un court séjour en France, sa femme a décidé de lui faire faire une échographie mais les médecins en Israël ont refusé de donner leur avis suite à ces résultats. Jusqu’à ce qu’un médecin accepte enfin de vérifier les images.

Le médecin a regardé la photographie et a pâlit. Il a dit: «Madame, emmenez votre mari rapidement à l’hôpital».

À l’hôpital, les médecins ont été surpris. Un cancer a été diagnostiqué. Itzik est mort deux mois plus tard.

Sabine et leurs quatre enfants poursuivent actuellement un recours à la Leumit Health Fund pour une faute médicale qui a causé le décès de leur père. Le montant de la demande est de 2,5 millions de NIS. ‘Ici, chaque personne est un nombre’, déclare-t-elle. « Ils n’ont pas le temps pour tout le monde. S’ils nous avait écoutés, il serait encore en vie. »

La Koupa Holim Leumit a envoyé un message : » Nous envoyons nos condoléances à la famille et notre réponse sera donnée suite à une enquête judiciaire ‘