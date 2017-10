Choc à Har Adar après l'attentat : Une résidente juive regrette la mort du terroriste - © Alyaexpress-News

Une résidente de Har Adar a exprimé le regret suite à la mort du terroriste de Har Adar et a dclenché une tempête de réactions de la part des résidents de ce Yichouv qui ont perdu deux agents de sécurité de 25 ans, et un jeune policier des frontières de 20 ans.

Ayala Kaiser Sugerman a écrit une publication sur Facebook dans laquelle elle dit : ‘Je suis désolée pour Nimer (le terroriste) et la terrible tragédie pour sa famille’.

En réponse, le frère d’une des victimes a répondu: ‘J’ai honte de voir des gens comme vous’ . Bien évidement cette femme fait aussi l’éloge sur sa page des « femmes de la paix » presente tous les vendredi sur les routes de Judée Samarie :

Si vous prenez 5 minutes à parler avec ces femmes, elles vous donneront tous les excuses pour justifier les attaques des terroristes comme le font si bien aussi les médias français, en les faisant passer pour de « pauvres réfugiés colonisés » !

Pour rappel, le terroriste en question qui a tué trois israéliens gagnait 10 000 shekels par mois en travaillant avec les juifs de ce Yichouv, il était payé pas moins de 50 shekels de l’heure pour le ménage dans leur maison.

Ayala Kaiser Sugerman est aussi résidente de Har Adar et suite à l’attentat , elle a posté sur la page Facebook des résidents de cet yichouv et sur sa propre page, où elle dit qu’elle est désolée pour la mort du terroriste.

Entre autres choses, elle écrit qu’il a travaillé à son domicile à plusieurs reprises et plusieurs fois, elle a rencontré son visage , un peu comme un fantasme non assouvi !

Le post a suscité de la colère dans le groupe et a reçu des réponses très réactives. Entre autres , le frère de Yousuf Othman, un gardien qui est arabe israélien et assassiné dans l’attaque, a déclaré: ‘J’ai honte de connaitre des gens comme vous’.

Ayala a dit : ‘Je connaissais personnellement Nimer (le terroriste) et, pendant de nombreuses années, j’ai répondu chaleureusement à son regard ‘, a écrit Ayala Kaiser Sugarman. ‘Beaucoup de fois, il m’a fait signe, attirant mon attention de loin. Tout semblait si bon’.

‘Nimer avait un travail stable à Har Adar, et une vie décente ‘. Les travailleurs palestiniens dans un ménage à Har Adar gagnent 50 shekels de l’heure et gagne 400 ILS par jour, environ 10 000 par mois. «Le travail arabe est bon marché, dans ce cas nous voyons que ce n’est pas toujours le cas ». Il a même travaillé dans ma maison à plusieurs reprises, je l’ai supplié de venir travailler pour ma mère, continua Ayala.

‘Je me sens profondément triste pour Or, fils de Har Adar, et les deux soldats de la police frontalière dont les vies ont été interrompues hier matin. Par le même motif, ils auraient pu être, de ma famille. Mais aussi étrange qu’il puisse être, je suis désolée pour Nimer et pour la terrible tragédie qui a frappé sa famille ‘, a déclaré Ayala.

Le frère de Youssef qui a été assassiné, et a défendu les résidents de Har Adar a dit : » J’ai honte de voir qu’il y a des gens comme vous, que je dois voir dans Facebook et voir une telle publication comme celle-ci, c’est ennuyant, et humiliant. Personne ne vous a demandé de pleurer, et même cela vous ne le respectez pas ‘