Chili | Les touristes israéliens ne sont pas la bienvenue dans le parc national « Torres del Pain »

La communauté juive du Chili a condamné les déclarations de la Société nationale des forêts après que sa directrice du Chili, Elizabeth Munoz a expulsé trois touristes israéliens, selon le site El Mercurio. Les trois hommes avaient été expulsés du parc national Torres del Paine pour avoir démarré un feu dans une zone non autorisée.

Muñoz a dit sur la Radio Tele13 que la plupart des touristes expulsés à Torres del Paine sont israéliens :

«J’ai passé en revue les statistiques et depuis 2012 nous avons eu 36 expulsions, dont 23 étaient des Israélites et ces trois sont également Israélites, » dit-elle. « Il semble qu’ils ont la culture de ne pas obéir et aller contre les règles, » at-elle ajouté.

La communauté juive du Chili a publié une déclaration exprimant son mécontentement suite à cette déclaration qui « suggère une généralisation et favorise la haine et la discrimination. »

Muñoz a également déclaré que les auberges chiliens « ont uni leurs forces et ne reçoivent plus ces gens » par leur nationalité. » Toutefois, elle a noté, « nous ne pouvons pas interdire l’entrée, mais si ils ont une attitude agressive, nous pouvons les expulser ».

Les trois Israéliens ont été condamnés à une amende d’environ 1000 $ chacun.

Daniel Banai, l’un des touristes israéliens, a déclaré à Ynet en janvier que lui et ses amis avaient suivi les règles et sont allés vers une installation pour faire un feu et pour réchauffer les boîtes de thon. Un compagnon de voyage a décidé d’appeler la sécurité du parc et, dès que les gardes ont découvert les touristes israéliens , ils les accusé et ont insisté pour que les Israéliens quittent la zone.

En 2011, le touriste israélien Rotem Singer 23 ans, a été accusé de commencer une traînée de poudre à Patagonie au parc national du Chili, Torres del Paine.