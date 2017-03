Ce chien a évité le massacre sanglant d’une famille Juive par un terroriste arabe

L’attaque terroriste a eu lieu hier dans l’avant poste de Havat Mor, qui est situé en dehors de la communauté juive de Taneh Omerim.

Selon une première enquête sur l’attentat terroriste, le civil israélien a entendu un bruit en dehors de sa maison familiale. Quand il est allé à l’extérieur pour enquêter sur l’origine du bruit, il s’est retrouvé devant un terroriste arabe tenant plusieurs couteaux.

Le chien de la famille a sauté sur le terroriste, ce qui a permis à son propriétaire de s’échapper, de récupérer son revolver, et de tirer et d’éliminer le terrorisme. La femme du civil et leur jeune enfant étaient présents à l’intérieur de la maison lors de l’attaque terroriste.

Les intervenants du Magen David Adom sont arrivés sur les lieux et ont soigné l’homme âgé de 30 ans qui a reçu des coups de couteau légers.

Le terroriste arabe est mort après avoir succombé à ses blessures.