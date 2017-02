Le chercheur Djalali va être tué dans peu de temps en Iran pour ses « pseudos » contacts avec Israel

L’Iran est aujourd’hui courtisé par de nombreux pays européens, depuis l’accord nucléaire avec Obama. Ces pays européens ont tendance à fermer les yeux sur ce pays dictatorial qui continue aujourd’hui à tuer des civils sans raison, préférant cumuler des restrictions à l’encontre de la seule démocratie au Moyen Orient : Israël.

Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, un médecin et professeur Ahmadreza Djalali. Ce ressortissant iranien sera exécuté dans deux semaines, après avoir été accusé d’espionnage lors d’une visite à sa famille en Iran en avril 2016.

Selon ses proches, Djalali est un médecin apolitique qui s’est concentré dans plusieurs missions dans le monde entier pour venir en aide aux sinistrés lors de catastrophes humanitaires.

Il a été condamné sans véritable procès et sans avocat. Les seuls faits qui lui sont reprochés sont des contacts avec des étrangers à l’université de Bruxelles et des collègues Israéliens, uniquement dans un but scientifique.

Une pétition a été lancée, et 40.000 signataires demandent sa libération. Le docteur a fait trois grèves de la faim , ce qui n’a pas permis de le faire libérer. Il avait été forcé de signer des aveux sous la torture.

Ahmadreza Djalali est chercheur au CRIMEDIM, un centre de recherche en médecine de catastrophe situé dans le nord de l’Italie qui collabore avec la VUB.

Selon le professeur Ives Hubloue (VUB) « nos formations dans ce centre sont très recherchées et nous avons des docteurs d’un peu partout dans le monde qui les suivent. Donc, des docteurs qui viennent aussi des États-Unis, d’Arabie saoudite et d’Israël. Ces accusations sont un non-sens, on ne peut pas lui reprocher des collaborations au niveau international puisque c’est un des aspects cruciaux de ce genre de collaboration surtout lorsqu’on doit faire face à des drames de grosses ampleurs. »

Une opinion partagée par Gerlant van Berlaer : « Ahmadreza a la double nationalité suédoise et iranienne. Nous travaillons régulièrement avec des collègues israéliens, nous menons des recherches sur les tremblements de terre et les catastrophes nucléaires qui entraînent l’utilisation de termes sensibles ».