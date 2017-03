Le chêne polonais qui a caché des juifs des nazis est devenu l’arbre européen de l’année

Ce chêne polonais qui a aujourd’hui 650 ans a servi de refuge à une famille juive qui s’est cachée des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconnu comme la référence européenne de l’année lors d’un vote populaire organisé par l’Association des associations de l’environnement.

Le chêne « Oak Jozef » illustrant les billets de banque de 100 zlotys polonais, a reçu plus de 17.000 partisans lors d’un concours auquel plus de 125 000 personnes ont participé, selon les organisateurs.

C’est un chêne anglais qui pousse dans le village de Wisniowa, au sud de Cracovie, et qui a battu le chêne Brimmon au Pays de Galles (Royaume-Uni), plus de 500 ans, et le Lipka de linden, en République tchèque, en deuxième et troisième place respectivement.

Le candidat espagnol, le pin « Aprisquillo » de plus de 43 mètres de haut et âgé de 400 ans de la municipalité de La Adrada (Ávila),a eu la dixième place parmi les 15 candidats.

Ils ont participé au concours d’autres arbres légendaires avec de belles histoires, comme un chêne de plus de mille ans, présenté par la Lituanie qui est un arbre de nom écossais Din-Don et les enfants l’ont protégé, et un arbre anglais célèbre pour le premier rôle dans l’un des films de Robin Hood.

