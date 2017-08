Le chef du tourisme polonais retire Auschwitz des itinéraires : « Ce sont les Polonais, pas les élites juives, qui ont été complètement détruits »

Le président de l’organisation touristique nationale en Pologne a été congédié après avoir noté dans une interview au journal qu’il avait retiré le mémorial d’Auschwitz de l’itinéraire pour les visites des journalistes étrangers.

Marek Olszewski, qui a tenu son poste depuis mars, a également suggéré un mouvement similaire pour le Musée de l’Histoire des Juifs polonais à Varsovie dans l’ histoire de Gazeta Wyborcza publiée mercredi.

Le ministre polonais du Tourisme, Witold Bańka, dans un tweet, le même jour a déclaré suite aux propos d’ Olszewski ce sont des «remarques scandaleuses». Banka ignorait qu’Olszewski avait enlevé le Mémorial et le musée d’Auschwitz-Birkenau jusqu’à ce que l’histoire soit publiée.

Olszewski a déclaré au journal: «En tant que chef de l’Organisation touristique polonaise, qui aime son pays, je veux montrer son meilleur côté, à travers nos monuments, notre culture, notre hospitalité, notre musique merveilleuse. Auschwitz n’est pas un produit touristique, mais un lieu de martyrologie, de rêverie et de réflexion, et nous encourageons la Pologne comme destination touristique attrayante. … Je n’ai pas besoin d’exposer des lieux et des événements liés à l’histoire d’autres nations « .

Il a ajouté plus tard: « Ce sont les Polonais, pas les élites juives, qui ont été complètement labourés et liquidés pendant la guerre. Rappelons que toute la culture juive en pratique a survécu « .

Olszewski, qui avant de prendre le poste national, a géré des stations de vacances et des spas, a couru deux fois pour le maire de la ville de Kamien Pomorski en tant que membre du parti populiste et de droit de la populiste de droite.