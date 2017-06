Le Chef du Shin Bet: « Les hackers dans le monde qui attaquent Israel devront faire face à des surprises dans le cyberespace, mais aussi sur le plan physique « 

Le chef de Shin Bet, Nadav Argaman, a révélé lundi que les services de sécurité d’Israël agissent de manière proactive contre les pirates informatiques du monde entier qui tentent de nuire à Israël: ‘Nous ne nous défendons pas seulement mais attaquons aussi des pirates dans le monde’, a déclaré Argaman lors de la Conférence cybernétique internationale à l’Université de Tel-Aviv.

‘Toutes sortes de hackers qui travaillent contre nous dans le monde fait face à des problèmes dans leurs opérations’, a déclaré M. Argaman.

Selon Argaman, au cours de l’année écoulée, le Shin Bet a traité des menaces cybernétiques de différents pays, d’organisations terroristes et de hackers individuels.

‘Nous coopérons avec nos partenaires et avons agi à plusieurs niveaux pour défendre Israël’, a-t-il déclaré, ajoutant: ‘Nous continuerons partout à déjouer la menace même dans un endroit loin de chez nous, et les hackers qui travaillent contre nous devraient s’attendre à des surprises Contre eux non seulement dans le cyberespace, mais aussi sur le plan physique. Ceux qui nous attaquent recevront des réponses multiples. ‘

Argaman a également signalé qu’au cours de la dernière année, les services de sécurité ont réussi à localiser plus de 2 000 terroristes potentiels grâce à l’utilisation de la technologie.

«Nous travaillons avec le Mossad, l’Intelligence militaire, l’Autorité Cyber ​​et d’autres pays à travers le monde. Nos adversaires se concentrent sur le lien entre les ordinateurs et le monde physique et nous créons un système de défense pour une prévention efficace ‘, a déclaré Argaman, notant que’ le Premier ministre a décidé de créer et répondre à toutes ces menaces ‘.

Décrivant l’évaluation de Shin Bet dans l’ère de la guerre électronique, Argaman a déclaré: «Nous avons organisé le domaine de la technologie en un seul corps qui consolide toutes les activités, c’est une mise en page perpétuelle».

«À la suite des défis et des tâches à accomplir, plus d’un quart des membres de l’organisation sont des logiciels et des cyber-experts», a déclaré M. Argaman. «Nous sommes bien engagés contre les superpuissances du monde, en employant comme nous faisons les meilleurs sur le terrain».

