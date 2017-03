Le Chef du Shin Bet: « Le calme relatif que nous vivons actuellement est un calme trompeur »

Le Chef du Shin Bet, Argaman Nadav a déclaré lors de la commission des affaires étrangères et de la Défense à la Knesset que «le calme relatif que nous vivons actuellement est un calme trompeur.

Ajoutant que » le Hamas et le Jihad mondial sont constamment engagés à essayer de mener des attaques en Israël. Nous sommes engagés jour et nuit pour contrecarrer les attaques. Nous avons évité plus de 400 dangers potentiels avant qu’ils ne se réalisent « .

Selon lui, de nouvelles menaces sont proches :

«Avant Pessah, il ne fait aucun doute que les organisations terroristes vont essayer de mener des attaques»

