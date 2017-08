Le chef du Mossad: « Seul l’accord nucléaire renforcera l’agression iranienne dans la région »

Le Chef du Mossad, Yossi Cohen a donné un aperçu au cours de laquelle les ministres du gouvernement ont déclaré que l’Iran n’a pas renoncé à son ambition de devenir un état nucléaire.

Il a parlé ce matin (dimanche) devant les ministres lors d’une réunion du cabinet, au cours de laquelle il a dit que l’Iran n’a pas renoncé à son ambition de devenir un pays nucléaire et l’accord sur le nucléaire ne fait qu’augmenter et renforcer l’agression iranienne dans la région. Il a ajouté que depuis la signature de l’accord, l’Iran est en pleine croissance économique et de nouveaux accords internationaux vont renforcer son économie.

Il a ajouté que le processus central qui se déroule actuellement au Moyen-Orient se répand à travers l’Iran, les forces iraniennes et les délégués locaux, basés en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen. « Lorsque la présence de Daesh se réduit, l’Iran cherche à combler l’écart» a déclaré Cohen.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré à l’audience que les conclusions du Chef du Mossad sont une preuve évidente que les bases de l’accord avec l’Iran sont un échec. Netanyahou a souligné qu’Israël n’est pas lié à tout accord international conclu par l’Iran : « Israël continuera d’agir de manière décisive et dans une variété de façons pour se protéger contre leurs menaces », a dit Netanyahu. Le premier ministre a terminé en faisant l’éloge des actions des membres de l’institution du Mossad et son chef.