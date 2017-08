Le chef du Mossad se joint à Netanyahu pour rencontrer Poutine afin d’éloigner l’Iran des frontières israéliennes

Le chef du service de renseignement du Mossad se rendra avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour rencontrer le président russe Vladmir Poutine plus tard cette semaine, selon le site de Ynet en hébreu.

Yossi Cohen pourra aussi rencontrer le chef russe, au cours de laquelle Netanyahu devrait discuter d’un cessez-le-feu en Syrie négocié par Washington et Moscou. Israël s’est opposé à l’accord en disant qu’il ne répond pas correctement aux préoccupations d’Israël concernant les ambitions iraniennes dans la région.

La délégation israélienne tentera d’obtenir l’assurance qu’après un cessez-le-feu, les combats en Syrie seront terminés et les forces iraniennes se retireront du pays et de son territoire, selon le rapport.

L’Iran devrait essayer de forger un corridor terrestre de l’Iran, de l’Irak et de la Syrie, au Liban, où son allié Hezbollah opère.

Netanyahu se rendra aussi en Russie pour des pourparlers continus visant à empêcher les forces aériennes israéliennes et russes de s’affronter dans le ciel de la Syrie, a annoncé samedi son bureau.

Le ministre sera attendu sans le complexe de la mer Noire de Sotchi mercredi. Netanyahu a rencontré pour la dernière fois Poutine à Moscou en mars, mais ils ont souvent parlé depuis longtemps par téléphone.

‘Les deux ont organisé la réunion pour discuter des derniers développements dans la région ‘, a déclaré le communiqué, ajoutant qu’« il faut noter qu’au cours des deux dernières années, le Premier ministre Netanyahu a rencontré le président Poutine tous les quelques mois pour discuter de questions bilatérales et régionales dans le but d’éviter tout conflit entre Israël et la Russie et jusqu’à présent, ce fut un succès. ‘

La Russie est entrée dans la guerre civile syrienne en 2015 à l’appui du régime du président Bashar Assad, menant des bombardements contre des groupes rebelles qui se battent contre Damas.

Alors qu’Israël a rarement reconnu avoir mené sa propre attaque aérienne en Syrie, de nombreux raids sur les transferts d’armes ont été attribués à Jérusalem.

Malgré la coordination entre les deux pays, certains des raids aériens israéliens déclarés en Syrie sur les convois d’armes ont entraîné des tensions entre Jérusalem et Moscou.

En avril, Moscou a convoqué l’ambassadeur d’Israël en Russie, Gary Koren, pour protester contre une frappe israélienne déclarée qui a touché les troupes russes stationnées dans la région. L’ambassadeur de la Syrie à l’ONU a déclaré plus tard que la Russie avait changé sa politique et n’accorde plus la liberté d’action d’Israël à l’égard du ciel syrien.

Netanyahu a ensuite nié les rapports que Moscou avait déclaré à Israël de mettre fin aux attaques aériennes en Syrie, promettant que les FDI continueraient d’attaquer des convois d’armes, quand cela est nécessaire pour la sécurité d’Israël.