Le chef du Hamas à Gaza, Sinwar: Le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël

Le chef du Hamas terroriste du groupe islamique dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar a déclaré que le désarmement de son organisation est à la table de négociation et que son organisation n’a pas l’intention de reconnaître l’Etat d’Israël.

« Le temps est venu où le Hamas discutait de la reconnaissance d’Israël. La discussion est maintenant sur quand nous allons éliminer Israël « , a déclaré Sinwar dans un discours à Gaza.

Répondant à la demande d’Israël et des Etats-Unis que le Hamas soit désarmé, Sinwar a déclaré: « Personne ne nous désarmera. Personne ne peut désarmer le Hamas. »

Sinwar a déclaré à Mohammed Deif, le commandant de l’Izz ad-Din al-Qassam,qu’ il y a quelques jours, l’aile militaire du Hamas a retrouvé sa force, et si Israël a l’intention de mener à bien un « acte fou » contre les Palestiniens, » ils briseront leur armée comme jamais auparavant. »

«Si le mouvement du Fatah et le président Mahmoud Abbas utilisent les armes de la« résistance »[l’euphémisme du Hamas] dans les négociations [comme une menace pour Israël], cela bouleversera la question palestinienne, « .

Sinwar a insisté sur l’importance des efforts de réconciliation avec l’Autorité palestinienne et a invité le Fatah et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) à tenir des pourparlers d’unité à Gaza.

« Nous ne devrions pas permettre à la réconciliation d’échouer », a ajouté Sinwar, et a invité Abbas à Gaza. « Je garantirai personnellement la sécurité du Président (Abbas) s’il visite la bande de Gaza. J’appelle le Comité central du Fatah et le Comité exécutif de l’OLP à tenir leur prochaine réunion à Gaza « .

Jason Greenblatt, envoyé spécial du Moyen-Orient auprès du président américain Donald Trump, a déclaré que si le Hamas veut jouer un rôle dans un gouvernement palestinien, il doit renoncer à la violence et s’engager dans des négociations pacifiques avec Israël reconnaître Israël et accepter les accords précédents avec l’Etat juif.

« Les Etats-Unis réaffirment l’importance d’adhérer aux principes du Quatuor: tout gouvernement palestinien doit engager sans équivoque et explicite à la non-violence, reconnaître l’Etat d’Israël, accepter les accords et obligations antérieurs entre les parties, y compris le désarmement des terroristes – et s’engager à des négociations pacifiques. Si le Hamas doit jouer un rôle dans le gouvernement palestinien, il doit accepter ces exigences de base « , a déclaré Greenblatt.

Le Hamas a toujours rejeté des poursuites similaires dans le passé.

Le cabinet de sécurité et de politique à Jérusalem a statué qu’Israël ne négociera pas avec les Palestiniens tant que le Hamas n’aura pas été désarmé. L’accord de réconciliation palestinien n’a pas abordé la question du désarmement du Hamas.