Le Chef étoilé Michelin, Moshik Roth, lance tous les menus gastronomiques pour 8 shekels ( 2 €) partout en Israel

Moshik Roth ouvre sa chaîne de sandwichs gastronomiques EIGHT partout en Israël. Chaque élément du menu est de seulement 8 shekels (2 € ) chacun.

La chaîne gastronomique de sandwich dirigée par le seul chef étoilé israélien, Moshik Roth (מושיק רוט), est finalement à Yerushalayim.

La raison, selon le propriétaire, pour laquelle tout coûte 8 shekels est qu’à chaque fois que quelqu’un vient manger dans l’une des chaînes de fast-food que l’on connait tous, les portions sont souvent très coûteuses ( plus de 40 shekels) . En faisant tous les menus au prix de 8 shekels, vous pouvez commander différents menus et apprécier différents goûts.

Ce concept a commencé par Cofix avec leur menu à 5 shekel, et a continué avec la chaîne sandwich, Goldot au prix de 10 shekels.

Les clients peuvent remplir leur sandwich avec de la corne de bœuf, de la viande hachée, du canard, entrecôte, merguez ou des omelettes aux légumes fraîchement préparés et servis avec des petits pains , y compris des champignons, œuf sur le plat, et poivrons grillés. Les éléments de menu supplémentaires comprennent des salades variées, salade de chou, frites, patate douce, et les rondelles d’oignon en purée.

Cliquez ici pour le menu complet .

Les restaurant de la Chaîne actuelle Eight se trouve dans les ville suivantes :

Afula

Bat Yam

Be’er Sheva

Hadera

Haifa

Holon

Jérusalem

Rishon LeZion

Et pour bientôt :

Ashkelon

Bet Shemesh

Eilat

Herzilya

Holon

Jerusalem – Malcha

Kiryat Ata

Kiryat Motzkin

Netanya

Ramat Gan

Tel Aviv

Tiberiasd

Kosher sous le rabbinat de Jérusalem et localement pour chaque ville concernée.