Le Chef d’état-major de Tsahal, Eizenkot : Israël continuera à faire respecter ses intérêts en Syrie

Le Chef d’état-major et lieutenant-général Gadi Eizenkot, a déclaré lors d’une conférence à la mémoire de Meir Dagan qu’Israël continuera à défendre ses intérêts en Syrie et a noté que la coopération significative avec la Russie et les américains se poursuivront :

«Le Hezbollah est le principal défi de l’armée israélienne et même après six ans de guerre civile chaotique en Syrie, nous sommes en mesure de maintenir la paix à nos frontières mais nous répondrons aussi pour nos intérêts et afin de prévenir n’importe quel danger pour le peuple israélien »

Gadi Eizenkot a ajouté que l’armée suivra de prés « utilisation de produits chimiques utilisé régulièrement dans les combats en Syrie. »

En ce qui concerne la situation sur la nomination d’un nouveau chef à la frontière nord , il a déclaré: « Nous maintenons la frontière dans le calme de la frontière, mais nous sommes prets contre toute menace »

Il semble que les menaces du Hezbollah, ou de la Syrie par son ambassadeur syrien à l’ONU ne changeront rien à la défense de Tsahal pour son pays, Israël.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes