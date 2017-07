Le chef d’état-major de l’IDF, Gadi Eizenkot : « L’affaire Azria n’est pas terminée, et je prendrais en compte si il demande une réduction de sa peine »

Des heures après qu’un tribunal militaire a rejeté l’appel du soldat de l’armée israélienne Elor Azria sur une condamnation d’homicide involontaire, le chef d’état-major, Gadi EiZenkot, a déclaré que l’affaire n’était pas fermée.

Si le Sgt. (Rés.) Azria décide de déposer une demande de peine réduite, il sera sérieusement pris en compte, ainsi qu’un examen des autres considérations liées à cette affaire et de mon engagement envers les valeurs de Tsahal, ses soldats et ses membres du service ‘, a déclaré Eizenkot dans un communiqué ce dimanche.

Plus tôt dans la journée, immédiatement après la décision du tribunal, le Premier ministre Binyamin Netanyahu et le Ministre de la Défense, Avigdor Liberman, ont demandé que Azria soit pardonné. Il est condamné à une peine de 18 mois pour avoir tiré et tué un terroriste qui avait déjà été neutralisé et était couché sur le sol. Le tribunal n’a pas accepté l’affirmation d’Azria selon laquelle il a agi sur la perception que le terroriste était encore un danger .

Il est éligible à la grâce par Eizenkot ou le président Reuven Rivlin. Les sources de la résidence du président ont déclaré à Channel 2 qu’il ne considérerait pas un pardon alors que Eizenkot est en train de faire de même. En outre, une parade présidentielle nécessiterait des recommandations du procureur général des FDI, du chef de la direction de la main-d’œuvre de l’IDF, du chef d’état-major et du ministre de la Défense, ont-ils déclaré.

Cependant, tout pardon devra attendre le résultat d’un appel devant la Haute Cour.

Dans le cas où ils ont décidé de renoncer à un autre appel, Azria commencera à purger sa peine dans une prison militaire, moment auquel le processus de grâce peut aller de l’avant.