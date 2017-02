Le Chef d’Etat Major de l’armée d’Israël: « le Hezbollah souffre de dépression »

Le chef d’état-major, le lieutenant général Gadi Eizenkot, a déclaré que le secrétaire général du groupe islamique chiite libanais et terroriste du Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, lance des menaces contre Israël car son organisation traverse une crise profonde.

Au cours d’une interpellation à huis clos devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset (Parlement), le chef d’état-major, a répété les évaluations militaires avant l’intervention du Hezbollah dans la guerre civile syrienne et s’est accordé à dire que les combattants ont depuis acquis une grande expérience de combat ; mais il a ajouté que ce mouvement terroriste traverse une crise qui affecte ses finances et son moral.

Eizenkot a déclaré que les récentes menaces de Nasrallah contre l’usine d’ammoniac et le réacteur nucléaire de Dimona ont été formulées dans le but de dissuader et maintenir le statu quo avec Israël.

Le commandant de l’armée de défense israélienne ne cherche pas de conflit à la fois au Liban et à Gaza, même ci ces derniers sont prêts à lancer une campagne militaire contre Israël.

Cependant, il a souligné que l’élection de l’extrémiste Yahiye Sinwar en tant que chef du bureau politique du Hamas à Gaza montre que toute comparaison faite dans le passé n’a plus aujourd’hui raison d’être avec la réalité actuelle.

Au-delà de cela, il a dit que le chef de la bande de Gaza est l’une des principales priorités de l’armée israélienne et a investi 2.400 millions de shekels cette année pour faire face à la menace des tunnels du Hamas.

Eizenkot a dit que lors du printemps prochain la bataille pour le contrôle du Golan du côté syrien pourrait reprendre.

Eizenkot a déclaré que l’objectif pour 2016 était d’améliorer la qualité de la formation des soldats, et l’intelligence (renseignement).

Il a souligné que 2016 a été relativement calme et peu de conséquences ont été constatées par rapport au chaos et l’anarchie qui ont secoué les pays voisins, il a ajouté que la situation nationale s’est considérablement améliorée dans la seconde moitié de l’année.

Pour illustrer son évaluation, il a utilisé des statistiques, qui révèlent que depuis le début de 2016 les Forces de défense israéliennes (FDI) ont abattu 171 terroristes, la moitié d’entre eux avaient la citoyenneté israélienne.

Selon Eizenkot, une stratégie clé pour réduire le terrorisme est l’utilisation sélective de la force pour séparer les terroristes du reste de la population, ce qui permet un environnement favorable en matière d’éducation et de travail du côté palestinien, ce qui est important de préserver en tout temps.

Puis Eizenkot a fait référence à Azria, expliquant qu’il veut se distancer de la cour, afin de maintenir un point de vue objectif. Il a ajouté que l’ingérence étrangère menée par le gouvernement et les médias étaient inutile car il y a eu de nombreuses inexactitudes dans l’esprit du public, sans lien avec les faits ou la réalité sur le terrain.

Mais il a souligné que le processus judiciaire aurait dû être effectué sans interférence ; Eizenkot a également appuyé les décisions prises par les commandants sur le terrain. Il a dit qu’il y a une différence entre un soldat qui a fait des erreurs et devrait logiquement apprendre de ces erreurs et la négligence ou l’échec moral, qui ne peuvent être ni soutenus, ni permis.