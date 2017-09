Chef de Tsahal : Nasrallah est une cible légitime à éliminer

Dans une interview, donné à Walla dans le contexte des plus grandes manoeuvres d’exercice de Tsahal dans le nord du pays, à côté de la frontière nord avec le Liban et la Syrie, le chef d’état-major de l’IDF, le lieutenant-général Gadi Eizenkot, a déclaré que les discours du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah de son bunker souterrain a beaucoup d’effet sur l’armée israélienne.

Interrogé sur la question de savoir si Nasrallah est une cible légitime d’assassinat, Eizenkot a déclaré: ‘Il est une cible légitime une fois que nous savons qu’il agit contre nous. Je regarde la dernière décennie, et je conclus qu’il a appris sa leçon. Dans le même temps, nous surveillons et savons exactement ce que le Hezbollah a construit au cours de la même décennie.

Si la réalité sur le terrain change, son organisation – et lui-même – sont une cible légitime ‘.

Gadi Eizenkot est né à Tibériade, dans le nord d’Israël, le deuxième des quatre enfants nés d’Ester et Meir, immigrants marocains de la ville de Safi. Sa mère est née à Casablanca et son père à Marrakech. Eizenkot a grandi dans la ville portuaire du sud d’Eilat et a étudié à l’école secondaire Goldwater, spécialisée dans les études navales, mais s’est finalement engagée dans la brigade d’infanterie des Golani. Il a obtenu un baccalauréat en histoire de l’Université de Tel Aviv et a fréquenté le Collège de guerre de l’armée des États-Unis pour une maîtrise.

Il vit à Herzliya avec sa femme Hannah, une architecte, et leurs cinq enfants.

En ce qui concerne les relations tenues d’Israël avec la Russie sur le front syrien, Eizenkot a déclaré: «Les FDI travaillent intensément pour empêcher les efforts d’intensification de nos ennemis», ce qui signifie que les bombardements de Tsahal sur des convois d’armes conventionnelles et non conventionnelles vers le Liban ont pour but de pas être utilisés par le Hezbollah.

‘Nous avons réussi à construire un mécanisme avec l’armée russe dans laquelle nous coopérons pour éviter les altercations entre nos deux armées’, a poursuivi Eizenkot.

‘D’un point de vue , depuis deux ans, il s’agit d’un mécanisme très efficace, qui comprend une ligne téléphonique 24h / 24, ainsi que la coordination [russe] avec moi toutes les quelques semaines qui garantit que nous défendons nos intérêts sans blesser les forces amies’.

Le chef d’état-major a ajouté que des avertissements précoce ont été donnés aux Russes lorsque la situation l’exigeait.

Il a loué les ‘informations remarquables de l’IDF qui nous donnent une grande liberté d’action’.

Il a expliqué que «le désarmement chimique qui a eu lieu il y a presque trois ans a permis de limiter une grande partie de la capacité [du Hezbollah] d’importer des armes chimiques en Syrie.

Cependant, nous savons qu’il existe encore une certaine capacité [pour déplacer des armes non conventionnelles vers le Liban] ‘.

‘Nous savons que les produits chimiques sont utilisés dans le cadre des combats’, a déclaré Eizenkot.

‘Dans les endroits où nous savons que cela se passe, nous l’annonçons et nous croyons comprendre que la communauté internationale a recours à l’utilisation d’armes chimiques contre des civils – un [crime de guerre] en soi’.

‘Je pense que nous avons eu raison de prendre des mesures contre la Syrie’, a conclu le chef d’état-major.

En ce qui concerne la pression du Premier ministre Netanyahou sur les États-Unis, qui modifie ou annule l’accord nucléaire avec l’Iran, le chef d’état-major a clairement indiqué que, sur l’Iran, il n’y avait pas de lumière du jour entre l’échelon politique et Tsahal.

‘Nous avons un objectif commun: empêcher l’Iran de devenir une Corée du Nord régionale’, a-t-il déclaré.

‘C’est un effort de l’État d’Israël, par les états sunnites modérés au Moyen-Orient et par le monde entier’.

‘L’Iran a été la principale menace pour Israël au cours de la dernière décennie’, at-il expliqué. ‘La menace iranienne comporte plusieurs composantes, dont l’un est l’effort nucléaire, l’autre est une arme à longue portée et une trajectoire élevée, et le troisième est l’influence régionale [par des procurations]’. Et ‘l’objectif de l’Iran est d’atteindre une capacité nucléaire hors de la perception d’elle-même en tant que puissance régionale, par conséquent, l’effort de contrecarrer la menace nucléaire iranienne est au sommet des priorités de l’IDF – avant et après l’accord nucléaire ‘.

Eizenkot a nié les rapports selon lesquels la demande d’Israël de la Russie et des États-Unis visant à créer un tampon de 70 km séparant les forces iraniennes dans le sud de la Syrie de la frontière israélienne avait été refusée.

‘Notre demande n’a pas été répondu négativement’, at-il insisté, expliquant que les discussions sur la question se poursuivent.

‘Cet accord devrait être signé début octobre’, a-t-il déclaré.

‘La demande de l’État d’Israël est que les forces iraniennes soient retirées de la Syrie, au profit de l’État syrien, pour les intérêts sécuritaires de l’État d’Israël, bien sûr, ainsi que pour la stabilité régionale’.

‘Notre demande immédiatement de supprimer de la frontière entre Israël et la Syrie etoute forces iraniennes ou des forces du Hezbollah près de la frontière’, a déclaré Eizenkot, expliquant que c’était relativement simple à réaliser :

‘Nous avons annoncé à tout le monde que ceux qui s’approchaient de la frontière israélienne se mettraient en danger. Ce message s’est écoulé et nous ne voyons pas les forces iraniennes sur les hauteurs du Golan. Nous avons des renseignements. Nous savons mieux que d’autres ce qui se passe dans la région. ‘