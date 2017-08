Le chef de l’OLP Saeb Erekat sur la liste d’attente pour une transplantation pulmonaire en Israël et aux USA

Le secrétaire général du Comité exécutif, Saeb Erekat, ancien négociateur en chef de l’Autorité palestinienne, est traité en Israël pour une maladie pulmonaire sévère, mais ses médecins ont averti que seul la transplantation pourra le sauver.

Il est actuellement sur une liste d’attente pour une transplantation pulmonaire en Israël et aux États-Unis avec une chirurgie attendue plus tard ce mois-ci, selon un responsable du Fatah.

Erekat souffre de fibrose pulmonaire, selon Ynet, une maladie diagnostiquée à partir de 2013, selon Wikileaks. La maladie engendre un tissu cicatriciel dans les poumons et réduit la capacité de l’organe à transférer de l’oxygène dans le corps. Les symptômes comprennent l’essoufflement et la toux. Erekat a également subi une chirurgie cardiaque en 2012. La fibrose pulmonaire peut entraîner une insuffisance cardiaque.

À l’heure actuelle, les poumons d’Erekat ne fonctionnent qu’à une capacité de 35%. Un médicament expérimental qu’il a pris a perdu son efficacité, selon les rapports.

Le mois dernier, les médecins israéliens ont dit qu’il avait de bonnes chances de survie, mais seulement s’il reçoit une transplantation pulmonaire immédiate.

Erekat n’est pas le seul citoyen de l’Autorité palestinienne qui s’appuie sur ses voisins israéliens pour des soins médicaux sophistiqués.

Dans le passé, les membres de la famille de l’ancien Premier ministre israélien de Gaza, Ismail Haniyeh, maintenant chef international du Hamas, et la soeur du chef adjoint du Hamas, Moussa Abu Marzouk, ont également été traités par des médecins dans les centres médicaux israéliens.

Erekat, pendant ce temps, continue de travailler dans un calendrier réduit. Il a déclaré à un public aux Nations Unies le mois dernier: ‘Nous n’avons pas de partenaire en Israël aujourd’hui’, disant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu essaie de remplacer la solution à deux États par ‘l’apartheid’ en se référant à l’Israël lui-même comme ‘ La bête sauvage. ‘

Il a également critiqué l’administration Trump pour ne pas exprimer sa sympathie pour la mort des trois terroristes arabes qui ont assassiné deux policiers israéliens sur le Mont du Temple le mois dernier. (L’ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman et le Représentant spécial des États-Unis pour les négociations internationales Jason Greenblatt a fait des condoléances aux familles des policiers, dont aucun n’était juif.)

Erekat a considérablement réduit son horaire de travail domestique dans sa lutte pour respirer qui devient de plus en plus difficile. Le chef du Service général du renseignement de l’Autorité palestinienne, Maj.-Gen. Majed Faraj, a été nommé pour occuper sa place lorsqu’il n’est plus en mesure de travailler, jusqu’à ce qu’il se rétablisse. Faraj a de bonnes relations avec les fonctionnaires occidentaux et avec ceux des pays arabes; Cependant, il manque de maîtrise de la langue anglaise.

L’Autorité palestinienne est confrontée à d’autres difficultés ce Tisha B’Av aussi.

Le samedi, le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a passé plusieurs heures dans un hôpital local de Ramallah dans ce que les journalistes ont nommé un examen médical «de routine».

Les responsables israéliens ont surveillé de près, cependant, alors que le dirigeant de 82 ans a subi des analyses de sang et des rayons X, puisque la visite semblait un peu soudaine pour un examen «de routine».

Les rumeurs répandent que Abbas a été admis à l’hôpital pour «l’épuisement» – une visite semblable à celle d’il y a un an, lorsqu’il a subi un incident cardiaque traité par voie médicale suite à une série de tests urgents incluant le cathétérisme cardiaque. Abbas est un grand fumeur et a une histoire médicale qui comprend des problèmes cardiaques et le cancer.

Jusqu’à présent, Abbas n’a pas indiqué sa préférence à l’égard d’un successeur, s’il devint soudainement malade ou incapable de diriger.