Le chef de l’aviation israélienne: « En cas de guerre avec le Liban, celle ci ne durera que 48 heures »

Parlant lors de la seconde journée de la 17e Conférence annuelle de Herzilya organisée par le Centre interdisciplinaire , le commandant général de l’armée de l’air israélien, Amir Eshel, a noté que l’une des conséquences chanceuses de la guerre civile en Syrie pour Israël est le fait qu’il « y a beaucoup d’intervenants qui ont intérêt à empêcher la possibilité d’une guerre entre Israël et le Hezbollah, ou d’autres forces « .

« Pour nous, cela présente une opportunité car cela nous donne le moyen de renforcer notre puissance », a déclaré Eshel. « Si une guerre éclate dans la région du Nord, nous devrons agir avec force depuis le début. Ce que nous pourrions faire en 34 jours pendant la Seconde Guerre du Liban, nous pouvons maintenant le faire en 48 heures. La croissance de notre force n’a pas été linéaire

Par conséquent, Eshel a suggéré, « dans la prochaine guerre, nous serons appelés à se battre alors que nos bases seront sous le feu. Nous investissons beaucoup pour qu’en cas de conflit futur, nous ayons une supériorité aérienne beaucoup plus rapide que dans le passé, en tenant compte des capacités de nos ennemis au Liban « .

« Nous faisons tout ce qui est possible pour réduire les dommages collatéraux infligés aux civils dans toute guerre, et nous aspirons à zéro accident », a poursuivi le chef de l’armée de l’air. « Mais je peux me tromper; Dans chaque guerre, il y aura toujours des gens qui sont blessés par inadvertance. J’ai une recommandation à faire au peuple libanais: le Hezbollah a choisi de rester et d’infiltrer certaines de vos maisons – si vous quittez vos maisons dès que le conflit éclate, vous ne serez pas blessé « .

Il a aussi abordé les défis stratégiques rencontrés par Israël et le Moyen-Orient, Eshel a déclaré: «Il existe des intérêts entre Israël et d’autres États régionaux dans la lutte contre la terreur. Les forces de défense israéliennes et les services de renseignement ont un rôle très important dans le domaine de la diplomatie , de l’aviation et la capacité à répondre aux intérêts d’Israël tout en soutenant les intérêts de nos partenaires dans cette région. Nous devons agir d’une manière efficace et déterminée, tout en évitant une escalade dans la guerre – c’est un dilemme très compliqué « .

Il a poursuivi en disant: «Dans la période récente, il existe de nouveaux paramètres qui rendent ce dilemme beaucoup plus complexe. Nous voulons maintenir notre liberté d’opérer et ne pas vouloir nuire à ceux qui ne veulent pas nous nuire. Les cieux au Moyen-Orient sont très congestionnés, beaucoup plus que par le passé. Il y a des problèmes où la différence entre succès et échec est mesurée en quelques secondes. Nous ne pouvons pas commettre d’erreurs. Nos activités dans cette période entre les guerres, au-delà de l’élimination des menaces sur nous, ont un effet qui ne sera mesuré que par le recul. Ce que nous faisons actuellement, et les résultats qui sont très connus de nos ennemis, à mon avis, sont en train de retarder une guerre. Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de guerre? On ne peut pas promettre cela.

S’adressant à la situation au Moyen-Orient, Eshel a souligné: «En 2011, le Moyen-Orient a radicalement changé. Qui peut garantir que cela ne se reproduira plus? Le niveau de ventes d’armes au Moyen-Orient au cours des dernières années s’est élevé à environ 200 milliards de dollars. Principalement pour les arsenaux de combat aérien. Ces armes peuvent nuire à l’État d’Israël et conteste en partie la capacité de la force aérienne à assurer la supériorité aérienne au Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas nous réveiller un matin dix ou vingt ans après et dire «nous avons oublié de planifier pour cela». Je ne suis pas là pour partager une vision apocalyptique en disant que Moyen-Orient va s’effondrer demain matin, mais nous devons être prêts pour la guerre non seulement dans la région du Nord mais aussi dans toutes les régions « .

