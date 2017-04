Charles Enderlin après l’attaque terroriste aux Champs Elysées s’en prend à Israel

Le journaliste Charles Enderlin est connu pour avoir été le plus mauvais des correspondants de France 2 en Israël et cela se confirme encore aujourd’hui, quand nous lisons ces derniers Tweets apres l’attentat.

Le spécialiste de la désinformation n’a pas attendu que le corps de ce policier se refroidit pour lier cet attentat avec celui d’Israël négativement en disant qu’un tel événement en Israël en a fait profiter la droite ( Comme si que la gauche israélienne ou francaise est capable de lutter contre le terrorisme en passant…)

Un premier tweet apres l’attentat où il dit :

« En Israel un attentat avant une élection à toujours fait le jeu de la droite »..

En Israel un attentat avant une élection à toujours fait le jeu de la droite.. — Charles Enderlin (@Charles1045) 20 avril 2017

Puis un second Tweet ce matin, par remord de conscience peut être où il ajoute la raison « sécuritaire » ?

en Israeli un attentat avant une élection a toujours encouragé le réflexe sécuritaire et poussé les électeurs a voter à droite — Charles Enderlin (@Charles1045) 21 avril 2017

Pourquoi ne pas nommer directement Marine le Pen au lieu de nommer Israel, la lâcheté et la désinformation de Enderlin est connue dans la communauté Juive, et ces tweets nauséabonds ne sont une surprise pour personne… mais surtout un manque de respect pour ce policier, sa famille, les blessés et bien sur l’Etat d’Israël.

