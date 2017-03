La chanteuse israélienne Sarit Hadad enceinte pour la première fois !

La chanteuse populaire Sarit Hadad (38 ans) a réussi à garder le secret quelques semaines, mais récemment elle a annoncé qu’elle était enceinte.

Sarit Hadad a débuté la scène à l’âge de 17 ans quand elle a présenté son premier album. Depuis lors, la chanteuse a effectué une carrière couronnée de succès depuis plus de 20 ans.

Elle a révélé plus d’une fois dans des interviews, son désir d’avoir des enfants.

Une de ses chansons semble le confirmer, « Mimi » est une chanson d’amour pour une mère, avec toutes ses forces et ses faiblesses, avec une beauté et la complexité profonde de la relation entre un fils gay et sa mère.

«Quand auras tu une petite amie? Quand vas tu avoir une famille?. Quand m’apporteras tu un petit – fils ou une petite – fille? »

Nous ne pouvons que souhaiter un grand Mazal Tov!