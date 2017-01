Le chanteur israélien, Gad Elbaz quitte Israël …

A la suite de son père, Benny Elbaz a quitté le pays il y a plus d’un an, Gad Elbaz annonce à la Radio Kol Chai son départ du pays dans les prochains mois.

Après de nombreuses rumeurs, Gad Elbaz confirme son départ du pays. Après sa conversation avec Menachem Toker, il parle de sa nouvelle «vie» qui est lancée depuis hier avec son nouvel album, qui ne sera révélé que dans les prochains mois … pas en Israël mais aux États-Unis.

«Je pars en mission à New York, pour épuiser tout ce que je peux donner aux divertissements. Je vais avec toute la famille, nous vivrons dans le Queens. C’est un grand pas», a déclaré Elbaz qui a révélé: «Je vais organiser un docu-réalité pendant cette période, et montrer mes réalisations, mes échecs et mes succès, y compris l’histoire de ma vie, et ne pas me produire seulement devant un public juif avec des chansons juives et devenir une lumière pour les nations ».

En conclusion Elbaz a souligné qu’il quittait pour revenir: «Je crois qu’après quelques années, nous l’espérons, après tous les succès, je reviendrais en Israël ».

