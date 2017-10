Le chanteur israélien Ben El Tavori et sa partenaire Ortal ont évité de justesse l’attaque de Las Vegas

Le chanteur et sa partenaire ont réussi à décoller de Las Vegas et éviter le désastre il y a quelques heures quand ils ont atterri à Los Angeles. Leur mère Aviva Tavori a essayé de les contacter suite à la panique.

À tous les fans de Ben El Tavori, vous pouvez respirer à nouveau. Le chanteur et sa petite amie sont dans un lieu sûr. Il y a quelques heures, des tirs massifs ont commencé dans la ville de Las Vegas, près de l’hôtel casino de Mandalay Bay, où un festival de musique country a eu lieu et les personnes présentes se sont enfuits suite au tir d’armes automatiques, 70 personnes sont blessées et selon les premiers chiffres, deux morts sont à déplorer.

La chanteur israélien Ben El Tavori et sa petite amie Ortal Amar qui viennent de débarquer il y a environ 10 heures sur un vol de Las Vegas se trouvait à proximité de l’hôtel Cosmopolitan en vacances pour les fêtes juive qui incluent plusieurs destinations aux États-Unis.

Dès qu’ils ont atterri dans la ville, les deux se sont rendus compte que de nombreux fans israéliens et la famille étaient inquiets pour eux et ils ont publié à la hâte une image avec des remerciements : ‘Merci à tous pour le souci, nous ne sommes plus à Las Vegas’.