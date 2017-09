Quelles sont les changements pour cette rentrée pour 2 272 000 étudiants et 180 000 enseignants ?

Ce vendredi 1er septembre 2017, plus de 2,2 millions étudiants israéliens, 163 000 élèves de première année et 123 500 élèves de la douzième année, ont été encadrés par 180 000 enseignants pour cette rentrée.

Selon le ministre de l’Education Naftali Bennett (Habayit Hayehudi), la nouvelle année scolaire sera marquée par des réformes majeures:

L’anglais comme programme en seconde langue avec l’expression de l’anglais parlé

L’après-midi, le programme Nitzanim qui offre aux étudiants des activités sociales, va développer une pensée créative, aider pour les devoirs et servira un plat chaud et nutritif

Un deuxième assistant enseignant sera présent dans les salles de classe

La taille des classes de la 1e à la 3e année sera réduite

L’expansion de la budgétisation différentielle, fondée sur les strates économiques de l’élève

Réformer les adaptations pour les étudiants ayant des troubles d’apprentissage

Pousser le programme mathématique au maximum avec 5 unités dans les villes périphériques

Accroître la participation sociale pour inclure les écoles secondaires

Et organiser le 70e anniversaire de l’État d’Israël!

Le ministre Bennett a publié une nouvelle déclaration pour cette année scolaire disant: «Je félicite les étudiants et les parents qui ouvrent la nouvelle année scolaire et vous souhaitent une année d’activité,de jouissance lors des nouveaux processus d’apprentissage à l’école.

Je félicite également les directeurs et les enseignants d’Israël à l’occasion de la nouvelle année scolaire. Vous êtes l’épine dorsale de ce système important. Grâce à votre travail éducatif important et significatif, le système évolue aujourd’hui.

« Je sais que cette année aussi, comme l’année précédente, vous continuerez à soutenir les étudiants qui ont des difficultés, ne renoncez pas à eux.

« Vous allez continuer à intégrer les étudiants, équiper leurs sacs d’école avec les valeurs de tolérance, et leur donner l’amour de la terre.

« Je sais que tout cela implique un travail sans fin, après l’école et dans la nuit. Et pour cela, je remercie et je vous remercie à mon nom et au nom de la société israélienne « , a conclu le ministre de l’Education.